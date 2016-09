FIFA 17: ​So sehen die Skill-Spiele im Real-Life aus

FIFA 17 wartet auch in diesem Jahr mit einer ganzen Reihe an neuen Skill-Games auf, die in Form von Geschicklichkeitsspielen allerhand Herausforderungen bieten. Die Jungtalente Jack McBean and Jordan Hamilton zeigen in einem neuen YouTube-Video, wie die Skill-Games im Real-Life aussehen (könnten) - natürlich mit den echten Interface-Einblendungen aus FIFA 17. Zu sehen sind mehrere Spiele. unter anderem auch Torschussübungen mit einem rollenden Reifen, Mini-Tor-Karussell, Zielscheibenschießen und vieles mehr!

Besonders witzig: Sämtliches Material, das auch in FIFA 17 zum Einsatz kommt, nutzen die Jungprofis ebenfalls auf dem Platz. Dazu gehören die Zielscheiben aus Styropor, riesige Reifen, Spielermauern und vieles mehr. Schaut einfach selbst! Das Video findet ihr im Anschluss an diese Zeilen im YouTube-Stream. Weitere Infos zur neuen Fußballsimulation lest ihr auf unserer FIFA 17-Themenseite auf pcgames.de. FIFA 17 ist für PC, Playstation 4, Xbox One, xbox 360 und Playstation 3 ab sofort erhältlich.

Mehr zu FIFA 17: Die FIFA-Fans haben abgestimmt: Marco Reus ziert das Cover von FIFA 17 - und das weltweit.!Damit löst der Offensivspieler von Borussia Dortmund den langjährigen Coverstar Lionel Messi ab. Marco Reus hat sich in der Coverwahl für FIFA 17 gegen James Rodriguez (Real Madrid), Anthony Martial (Manchester United) und Eden Hazard (Chelsea) durchgesetzt. Die Wahl gilt weltweit und für alle Plattformen: Der 29-fache deutsche Nationalspieler ist daher auf jedem FIFA 17-Cover zu sehen. Mehr Infos gibt's in unserem FIFA 17-Test.