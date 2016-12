Russische Politiker scheinen sich am Rainbow-Kit zu stören, das Hersteller Electronic Arts jüngst an FUT-Spieler in FIFA 17 verteilte. Der Aktion vorausgegangen war eine Kampagne in der englischen Premier League, um für Toleranz der "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender"-Gemeinde zu werben. Spieler setzten unter anderem mit Schnürsenkeln in Regenbogenfarben ein Zeichen gegen Homophobie. EA wollte die Aktion in FIFA 17 symbolisch unterstützen.

Einem Bericht von The Guardian zufolge werfen Mitglieder des russischen Parlaments Electronic Arts vor, Schwulen-Propaganda zu betreiben. Denn ein im Jahr 2013 verabschiedetes Gesetz sieht vor, dass "nicht-traditionelle, sexuelle Beziehungen" gegenüber Minderjährigen nicht propagiert werden dürfen.

Zu den entrüsteten Politikern soll die Abgeordnete Irina Rodnina zählen, die drei Mal olympisches Gold im Eiskunstlaufen für die ehemalige Sowjetunion holte. Sie betont, dass jeder Staat seine eigenen Gesetze habe, die befolgt werden müssten. Der kommunistische Politiker Valery Rashkin fordert entsprechende Änderungen an FIFA 17 oder eine neue Alterseinstufung für "dieses Informationsprodukt". Andernfalls könne die Fußballsimulation in Russland verboten werden.

Inwiefern Electronic Arts diesen Forderungen nachkommt, bleibt abzuwarten. Allerdings scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass der Hersteller entsprechende Änderungen vornimmt. Der Publisher ist für die Unterstützung von Diversität in seinen Videospielen bekannt. Zuletzt wurde Electronic Arts von der Human Rights Campaign als LGBT-freundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet - zum fünften Mal in Folge.

Quelle: The Guardian, T-Online