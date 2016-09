FIFA 17: Probleme bei der ​Installation - Tipps & Lösungen

FIFA 17 Probleme mit der Installation auf PC, PS4 oder Xbox One: Einige Spieler berichten von eingefrorenen Installationsvorgängen. Wir geben euch Tipps und Lösungs-Vorschläge, um problemlos auf sämtliche Spielinhalte zugreifen und die Fußball-Simulation komplett genießen zu können. Nachdem ihr das Spiel beispielsweise in die PS4 eingelegt habt, startet zunächst automatisch ein Freundschaftsspiel. Brecht ihr dieses ab, so erhaltet ihr einen Hinweis zur Installation weiterer Daten. Diese lädt das Spiel zunächst herunter. Während des Vorganges ist es lediglich möglich, ein Freundschaftsspiel zu starten. Einige User berichten nun vom Einfrieren des Installationsprozesses.

FIFA 17 Installation auf PS4 hängt

Offenbar gibt es einige Probleme bei der Ingame-Installation von FIFA 17 auf der PS4. Nachdem ihr die Disc in eure PlayStation 4-Konsole eingelegt habt, werden erste Daten auf die Festplatte installiert. Automatisch lädt sich der erste Patch (etwas mehr als 600MB) für die EA Sports-Fußballsimulation herunter. Danach startet ihr das Spiel und werdet in ein Match katapultiert. Dieses dürft ihr abbrechen und landet im Menü. Nun seht ihr, dass noch weitere Daten heruntergeladen und installiert werden. Laut Spielerberichten hängt sich an dieser Stelle die Installation teilweise auf. Über die Ursachen kann aktuell nur spekuliert werden.

Womöglich sind die FIFA 17-Server aufgrund des Ansturmes am Release-Tag einfach überlastet. Wir empfehlen euch, einfach noch ein Freundschaftsspiel im Modus Anstoss zu absolvieren. Danach beobachtet ihr den Fortschritt der Installation erneut. Sollte sich nix getan haben, so trennt die WLAN-Verbindung der PS4 und schaltet sie erneut ein. Führt dies nicht zum Erfolg, so führt bei eurem Router einen Reset auch uns startet auch die PlayStation 4-Konsole neu. Offizielle Abhilfe oder Lösungs-Vorschläge seitens EA gibt es aktuell noch nicht.

FIFA 17-Probleme auf dem PC

Auch auf dem PC Berichten Spieler von Problemen mit FIFA 17. So hängt sich das Spiel teilweise auf oder startet erst gar nicht. In diesem Falle solltet ihr die Treiber eurer Grafikkarten auf den neuesten Stand bringen. Schaut einfach bei Nvidia nach, sofern ihr eine GeForce-Grafikkarte betreibt. Nutzer von AMD-Grafikkarten schauen auf der AMD-Webseite nach aktuellen Treibern. Sollte das Spiel dennoch nicht starten, so überprüft die Systemvoraussetzungen für FIFA 17 und ob euer PC in Sachen System-Specs für den Start der EA Sports-Fußballsimulation geeignet ist. Ihr habt weitere technische Probleme mit dem Spiel? Postet doch einen Kommentar in den entsprechenden Bereich unterhalb dieser Zeilen.