FIFA 17: ​Patch für PS4 und Xbox One zum Download - Das ist neu

Das "Title Update 1" steht ab sofort für FIFA 17 auf PS4 und Xbox One zum Download bereit. PC-Spieler laden den Patch seit dem 14. Oktober über den Origin-Client herunter. Mit dem Update führen die Entwickler unter anderem die TV-Oberfläche der aktuellen Premier-League-Saison in der Fußballsimulation ein. Die Aufmachung spiegelt nun das Design wider, das bei TV-Übertragungen genutzt wird. Den Patchnotes lässt sich außerdem entnehmen, dass die Entwickler vorrangig jene Fehler behoben haben, die von den Spielern seit dem Release am 29. September am häufigsten gemeldet wurden.

Darüber hinaus feilt der Patch für FIFA 17 auf PS4 und Xbox One am Gameplay. Die Entwickler schreiben, dass die Position der Torhüter bei Eckbällen optimiert, Fehler bei Jubelszenen ausgebessert und flach geschlagene Flanken überarbeitet wurden. Die gleichen Anpassungen nahmen sie bereits mit dem jüngst erschienenen Patch für die PC-Version vor. Das Update korrigiert außerdem die Ballphysik. Bei Pfostenschüssen sollen Bälle nun nicht mehr mit zu wenig Geschwindigkeit zurück ins Spielfeld prallen. Das generelle Schuss-Feedback soll mit dem Update ebenfalls verbessert worden sein. Wer das Update aufspielt, darf sich zudem über Verbesserungen im Pro Club, in der Karriere und im Ultimate Team freuen. Die vollständigen Patchnotes für FIFA 17 findet ihr unter diesem Link. Wer FIFA 17 weiterhin online spielen will, muss den Patch zwingend installieren.

Quelle: Twitter