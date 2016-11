FIFA 17: Neuer Patch für Xbox One zum Download - folgen PC und PS4?

Electronic Arts hat einen neuen Patch für FIFA 17 veröffentlicht. Wie sich einem Reddit-Thread entnehmen lässt, steht das 975 Megabyte große Update zunächst ausschließlich auf Xbox One zum Download bereit. Noch ist unklar, ob die Aktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 4 und PC erscheint. Aufgrund eines fehlenden Changelogs zum neuen FIFA 17 Patch lässt sich derzeit nicht sagen, welche Änderungen das Update für die aktuelle Fußballsimulation aufspielt - weder auf Xbox One noch auf der Webseite von Electronic Arts sind entsprechende Hinweise auf den Inhalt des neuen Patches zu finden.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu FIFA 17 vorbei. Denn dort halten wir euch mit aktuellen News, Videos und Screenshots zur Fußballsimulation auf dem Laufenden. Erst neulich veröffentlichte Electronic Arts einen umfangreichen Patch für FIFA 17 veröffentlicht. Für viele vielleicht wichtigste Neuerung war die Anfang des Monats versprochene Ergänzung einer deutschen Synchronisation im Story-Modus The Journey. Als neue Sprachen kamen außerdem Französisch, Italienisch, Spanisch und Mexikanisches Spanisch hinzu. Darüber hinaus nahm der FIFA-17-Patch einige Verbesserungen im Bereich Grafik und Präsentation vor. Wer FIFA 17 testen will, erhält am Wochenende die Möglichkeit dazu: Der EA-Kicker lässt sich gratis spielen.

Quelle: Reddit