Electronic Arts feiert das chinesische Neujahrsfest in FIFA 17. In einem aktuellen Blog-Eintrag teilt der Publisher Details zum Mondneujahr-Event mit. Wer sich im Rahmen der Ingame-Veranstaltung in FIFA Ultimate Team anmeldet, sackt einen Bonus ein. Dabei basiert der erhaltene Bonus auf der Anzahl der Tage, an denen ihr euch seit dem Start in FUT angemeldet habt. "Je öfter du dich in FUT angemeldet hast (Konsole, PC, Web-App und EA Sports FIFA Begleit-App), desto besser der Bonus", erklärt Electronic Arts. Interessierte sollten sich aber beeilen: Der Event findet bis zum 31. Januar 2017, um 1 Uhr, statt - also am besten heute Abend noch schnell im Spiel anmelden, um einen der folgenden Boni zu erhalten:

1-6 Anmeldetage bei FUT: Mondneujahr-Trikot

7-30 Anmeldetage bei FUT: Mondneujahr-Trikot + Jumbo Premium Gold-Set

31-70 Anmeldetage bei FUT: Mondneujahr-Trikot + Mega-Set

71-110 Anmeldetage bei FUT: Mondneujahr-Trikot + Seltenes Mega-Set

111+ Anmeldetage bei FUT: Mondneujahr-Trikot + Ultimatives Set

Darüber hinaus warten erstmals in FUT17 Münzpreis-Rabatte von bis zu 50 Prozent auf einige der besten FUT-Sets. Die Münzrabatt-Sets sind jedoch ebenfalls nur für kurze Zeit erhältlich. Abgerundet wird der Mondneujahrs-Event mit einer "Jahr des Hahns"-Spezial-SBC, in der ebenfalls einzigartige Boni auf euch warten, darunter ein Gold-Set und spezielle Trikots. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu FIFA 17. Die Fußballsimulation ist für PC und Konsolen im Handel erhältlich.

Quelle: EA Sports