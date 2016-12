FIFA 17: Momentum angeblich bewiesen - Spieler findet suspekte Codezeilen

Das sogenannte "Momentum" bei FIFA-Spielen - auch bei FIFA 17 - ist ein Mythos, der sich schon Jahre hält, bisher aber immer durch EA dementiert wurde. Dabei handelt es sich angeblich um einen Mechanismus, der in das Spiel eingreift und dieses zu Gunsten eines Spielers (meistens des schwächeren) manipuliert. Das Momentum ist am ehesten mit einem Gummiband-System zu vergleichen, das schlechteren Spielern oder Spielern mit einem schwächeren Team einen Vorteil verschafft und diese dadurch wettbewerbsfähiger macht, diesen oftmals sogar den Sieg verschafft.

Sehr oft wird in Insider-Kreisen (vor allem beim FIFA-Modus Ultimate Team - FUT) berichtet, dass auf dem Papier schlechtere Teams - beispielsweise ein Bronze-Team mit 69er Gesamtwertung - seltsamerweise gegen viel stärkere Mannschaften - beispielsweise ein Gold-Team mit 85er Gesamtwertung - gewinnen. Das passiert oft durch vergebene Chancen, Latten- oder Pfostenabpraller, Torwartaussetzer, unkoordinierte NPC-Teamkameraden oder weitere Szenen, die den Anschein machen, gescriptet zu sein. Einen Beweis gab es für das vermutete Momentum bisher noch nicht - wohlgemerkt bisher.

Ein reddit-User hat die Installationsdateien von FIFA 17 auf dem PC nun gründlich unter die Lupe genommen und ist dabei auf etwas Seltsames gestoßen. Neben versteckten Attributen, wie "Super Sub", fand "girlfriend_pregnant" laut eigenen Angaben eine ominöse Codezeile, welche in Verbindung mit der Team-Chemie steht, die bei FUT eine große Rolle spielt. Die besagte Codezeile enthält sogar die Formulierung "used in momentum", was seiner Ansicht nach ein offenkundiger Beweis dafür ist, dass das dementierte Momentum wirklich existiert. Die Codezeile lautet wie folgt:

// --- team chemistry (0-100) (used in momentum)

Diese Codezeilen sollen die Existenz des Momentums bei FIFA 17 beweisen. Quelle: reddit Der Fund wurde mittlerweile von anderen reddit-Usern bestätigt und mit Screenshots der Codezeilen verifiziert. Als Reaktion auf diese Entdeckung haben sich viele FIFA-Spieler und reddit-User mittlerweile zusammengeschlossen und fordern unter dem Hashtag #ExplainFIFAMomentum eine offizielle Stellungnahme von Hersteller EA Sports. Dieser hat bisher noch nicht auf die aktuellen Anschuldigungen reagiert.

Was haltet ihr von dem Fund? Ist das Momentum dadurch offiziell bestätigt? Habt ihr in eurer FIFA-Karriere Momente erlebt, die auf das vermeintliche Momentum zurückzuführen sind, oder ist das in euren Augen alles Humbug und eine Entschuldigung schlechter Verlierer? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an euren Erfahrungen und Meinungen teilhaben! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu FIFA 17, dem neuesten Teil der beliebten Fußballsimulationsreihe, findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: reddit