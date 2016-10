FIFA 17: Mobile Version jetzt für Smartphones und Tablets - Launch-Trailer

FIFA 17 ist seit Ende September für PC und Konsolen erhältlich, jetzt folgt der Mobile-Ableger. Wie Electronic Arts bekannt gibt, steht EA Sports FIFA Mobile für Smartphones und Tablets als Download bereit. Unterstützt werden Geräte mit den Betriebssystemen iOS, Android und Windows 10. Im nachfolgend eingebundenen Launch-Trailer erhaltet ihr einen Eindruck von FIFA Mobile, das über die einschlägigen App Stores kostenlos zum Download bereitsteht.

Für FIFA Mobile verspricht Electronic Arts plattform-exklusive Spielmodi wie dem Angriffsmodus, täglichen Events basierend auf Geschichten und Partien aus der realen Welt des Fußballs. Der Angriffsmodus zählt zu einem neuen System im Mobile-Ableger von FIFA 17. Hier zählen nur Tore. "In diesem rasanten rundenbasierten Modus mit schnellen Matches versuchen die Spieler, aus möglichst vielen Angriffsszenarien Kapital zu schlagen, bevor sie die Aktion an ihren Gegner abgeben. Jedes erzielte Tor bringt Ingames-Fans, die dem Spieler dabei helfen, in höhere Ligen aufzusteigen", teilt Electronic Arts mit.

Die Ligen zählen ebenfalls zu den Neuerungen. In FIFA Mobile besteht die Möglichkeit, eine Liga mit Freunden zu gründen oder einer bestehenden aus bis zu 32 Spielern aus aller Welt beizutreten. Ihr tretet gegeneinander an und kämpft um den ersten Platz. In Turnieren fordert ihr andere Ligen heraus. Wer ein Team zusammenstellen will, greift auf spezielle Pläne zurück. Das System erlaubt es, nicht benötigte Objekte zusammenzuführen, um bessere Objekte in Form von Ingame-Belohnungen zu erhalten.

"FIFA Mobile operiert als Live-Service und präsentiert basierend auf Geschichten und Begegnungen der echten Fußballwelt täglich frischen, authentischen Content sowie neue Herausforderungen. Wenn in der echten Welt etwas passiert, kann der Spieler es teils in FIFA Mobile über Live-Events oder neue Pläne erleben oder als neuen Content in Sets finden", erklärt EA. FIFA Mobile hat eine Installationsgröße von unter 100 MB und bietet mehr als 30 Ligen, 16.000 Fußballer und 650 Clubs.