Die Fußballsimulation FIFA 17 war das weltweit meistverkaufte Konsolen-Spiel im Jahr 2016. Dies gab Publisher Electronic Arts in dieser Woche während der Bekanntgabe des aktuellen Finanzberichtes bekannt. Zwar konnte sich in den Vereinigten Staaten mit Call of Duty: Infinite Warfare erneut der neueste Ableger der Shooter-Reihe an die Spitze setzen - weltweit ist der virtuelle Fußball jedoch deutlich beliebter. Auch in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr kein Spiel mehr verkauft als die Fußballsimulation von EA Sports.

Im dritten Quartal des Finanzjahres konnte EA einen Gesamtumsatz von über einer Milliarden US-Dollar erzielen. Alleine im digitalen Bereich waren dabei FIFA 17 und Battlefield 1 für 685 Millionen US-Dollar verantwortlich. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich weiterhin zusätzliche Inhalte für die jeweiligen Spiele - dazu gehören kostenpflichtige DLCs für Battlefield 1 oder Packs für FIFA 17 Ultimate Team. Insgesamt 267 Millionen US-Dollar (11 Prozent mehr als im Vorjahr) konnte Electronic Arts mit Mikrotransaktionen umsetzen. Genaue Verkaufszahlen zu den Sportspielen NHL 17 oder Madden 17 sowie dem Sci-Fi-Shooter Titanfall 2 wurden nicht genannt. Weitere Meldungen zu Electronic Arts findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Venturebeat