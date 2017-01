Spiele-Charts 2016: Die meistverkauften Spiele in Deutschland

Die Marktforscher der GfK Entertainment haben die deutschen Spiele-Charts für 2016 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge dribbelt sich FIFA 17 an die Spitze der Hitliste. Der EA-Kicker verkaufte sich im vergangenen Jahr demnach häufiger als alle anderen Spiele. Damit dominiert die Fußballreihe von Electronic Arts zum dritten Mal in Folge die Jahres-Charts für Deutschland. Bereits FIFA 15 und FIFA 16 kickten sich zuvor an die Spitze. FIFA 17 ist seit Ende September 2016 im Handel erhältlich.

Auf der zweiten Position befindet sich ein weiterer Titel aus dem EA-Portfolio: Battlefield 1. Electronic Arts sichert sich somit den Doppelsieg. Auf dem dritten Platz rangiert ein alter Bekannter: Rockstars Open-World-Hit Grand Theft Auto 5 erwies sich auch im vergangenen Jahr als Dauerbrenner. Das 2013 veröffentlichte GTA 5 mischt in den Deutschland-Charts also weiter oben mit. Sonys Uncharted 4: A Thief's End, das große Finale der Saga mit Abenteurer Nathan Drake, stürmt an die vierte Stelle. Publisher Ubisoft punktet mit Tom Clancys: The Division und Far Cry Primal, die auf fünf und sechs gastieren.

Auch der Pokémon-Hype macht sich in der Jahreshitliste bemerkbar: Pokémon Mond und Pokémon Sonne (beide Nintendo) beanspruchen die Positionen zehn und zwölf für sich. Weitere Platzierungen und Details zu den einzelnen Verkaufszahlen nannte die GfK nicht. Als Grundlage der plattformübergreifenden Auswertung dienen nach Angaben der Marktforscher die Video- und PC-Spieleverkäufe von mehr als 2.000 Verkaufsstellen, die über 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes entsprechen.