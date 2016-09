FIFA 17 bietet als völlig neuen Modus namens The Journey. Dabei handelt es sich um einen Story-Modus, in dessen Verlauf ihr aus dem Nachwuchskicker Alex Hunter im Idealfall einen Weltstar formt. Entwickler EA Sports erklärt in einem neuen Video, wie The Journey entstanden ist. Ein wichtiger Baustein ist demnach die erstmals bei FIFA 17 Verwendung findende Frostbite Engine. Ohne den ursprünglich von Dice (Battlefield 1) entwickelten Grafikmotor sei The Journey in dieser Form nicht möglich gewesen. Das bedeutet gleichzeitig, dass The Journey nur auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein wird. Auf PS3 und Xbox 360 kommt die Frostbite Engine nämlich nicht zum Einsatz.

Die bereits seit einigen Tagen zum Download bereit stehende Demo zu FIFA 17 gewährt sogar bereits einen kleinen Einblick in The Journey. In finaler Form erscheint FIFA 17 dann am 29. September. Access-Abonnenten dürfen sich bereits eine ganze Woche früher auf den virtuellen Platz begeben. Der einzige verbliebene Konkurrent, Konamis PES 2017, ist schon erhältlich und weiß in Sachen Gameplay zu überzeugen. Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Test zu PES 2017. Von den PC-Besitzern hagelt es aber dennoch Kritik. "Ihre" Fassung befindet sich nämlich in technischer Hinsicht erneut nicht auf einem Niveau mit PS4 und Xbox One. Bei FIFA 17 ist das, wie oben bereits angedeutet, nicht der Fall.