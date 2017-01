FIFA 17: Heftiger Glitch lässt FUT Champions Weekend League platzen

Wie im offiziellen FIFA-Forum berichtet wird, nutzen FIFA-Spieler aktuell einen heftigen Glich aus und verschaffen sich dadurch Vorteile. Berichtet wird von einem sogenannten "No Loss"-Glitch, der das Verlieren von Matches scheinbar unmöglich macht. Jeder FUT-Modus soll davon betroffen sein. Durch eine bestimmte Kombination von Aufstellung, Rückstand und Auswechslung können Spieler einen Spielabbruch erzwingen, der für den eigentlichen Verlierer als Unentschieden und für den Gewinner als Niederlage gewertet wird. Für den eigentlichen Verlierer hat dieser Umstand den Vorteil, dass er keinen Versuch verliert und die Spieler seiner Mannschaft auch keinen Vertrag aufbrauchen. Der Glitch taucht laut Berichten erst seit dem jüngst veröffentlichten Title-Update 4 von FIFA 17 für PS4 und Xbox One auf oder tauchte kurz davor auf. Die PC-Version wurde ebenfalls aktualisiert und der Glitch soll auch dort auftreten, also ein plattformübergreifendes Problem darstellen.

FUT Weekend League vermutlich wegen des Glitches abgesagt

Von offizieller Seite her heißt es: "Als ein Teil unserer Hingabe, um FUT Champions zu dem fairsten und spaßigsten Ort für Wettbewerb zu gestalten, sagen wir die dieswöchige FUT Champions Weekend League ab, weil wir uns um einige technische Unzulänglichkeiten kümmern müssen. Ihr könnt euch die aktualisierte FUT Champions-Planung im FUT Champions HUB anschauen. Solltet ihr euch bereits für dieses Wochenende qualifiziert haben, so wird eure Qualifikation in die nächste Woche mitgenommen."

Ob auch ihr schon Opfer des No Loss-Glitches von FIFA 17 geworden seid, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen. Alle, die vorhaben, den Glitch auszunutzen, seien an dieser Stelle gewarnt: Das vorsätzliche und wissentliche Ausnutzen von Glitches verstößt gegen die allgemeinen Nutzungsbestimmungen und könnte sogar zu einem permanenten Bann führen. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu FIFA 17 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: EA, FIFA Forums (1), FIFA Forums (2)