FIFA 17: Gladbach gegen Köln - Profispieler zocken Derby an der Konsole

Am Samstag treffen Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln aufeinander: Die Partie zählt zu den traditionsreichsten Derbys in der deutschen Fußball-Bundesliga. Noch bevor Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln am Samstag zum stets heiß umkämpften rheinischen Derby im Borussia-Park empfängt, liefern sich die beiden Rivalen bereits an der Konsole ein mitreißendes Duell. Im FIFA 17-Derby-Video treffen die beiden Gladbacher Christoph Kramer und Lars Stindl auf ihre Kölner Konkurrenten Frederik Sørensen und Marcel Hartel. Dabei steht nicht nur Ruhm und Ehre auf dem Spiel, sondern auch ein exklusiver FIFA 17-Pokal für die Vereinsvitrine.

Den Ausgang des Matches erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das unterhalb dieser Meldung platzierte Video. Der Anstoß der Partie ertönt am Samstag, den 19. November, um 15:30 Uhr (live auf Sky). Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu FIFA 17. Die aktuelle Fußballsimulation ist seit Ende September im Handel erhältlich. Der Release erfolgte auf allen aktuellen Konsolen und PC. Wer FIFA 17 vor dem Kauf Probe spielen will, erhält mit einer Demoversion die Möglichkeit dazu. In der für Konsolen und PC erhältlichen Testversion spielt ihr Probematches und werft einen kurzen Blick auf The Journey. Letzteres zählt zu den großen Neuerungen in FIFA 17: In The Journey durchlebt ihr eine Fußballerkarriere - mit allen Höhen und Tiefen.