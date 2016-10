FIFA 17 stellt neuen Rekord in Deutschland auf - Erste Verkaufszahlen

FIFA 17 stellt einen neuen Rekord in Deutschland auf. Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware mitteilt, verkaufte sich die Fußballsimulation innerhalb weniger Tage mehr als eine Million Mal - alle Plattformen zusammengerechnet. Der seit dem 29. September für PC und Konsolen im Handel erhältliche EA-Kicker setzte sich allein auf PlayStation 4 mehr als eine halbe Million Mal ab. Dafür überreicht der BIU den Sonderpreis. Den Sales Award in Gold erhält FIFA 17 für mehr als 100.000 verkaufte Exemplare auf Xbox One. Für die bisherigen Gesamtverkäufe von mehr als einer Million Einheiten sackt die Fußballsimulation den Multiplattform Award ab.

Wie oft sich FIFA 17 auf PC, Xbox 360 und PlayStation 3 verkaufte, nannte der BIU nicht. Ein Blick in die aktuellen Spiele-Charts aus Deutschland verrät: FIFA 17 steigt in der Release-Woche als bester Neuzugang ein. Der EA-Kicker sichert sich die ersten Plätze auf PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 und PlayStation 3. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu FIFA 17. Dort laufen auch aktuelle Videos und Tipps zusammen. FIFA 17 ist seit dem 29. September im Handel erhältlich. In der neuen Fußballsimulation führt Electronic Arts mit The Journey erstmals einen Story-Modus ein - die Variante zählt zu den größten Neuerungen im aktuellen Ableger. In The Journey begleitet ihr ein Talent durch seine Fußballerkarriere in der englischen Premier League. Hinzu kommen überarbeitete Standards und die Frostbite Engine als neuer Grafikmotor. In unserem Test zu FIFA 17 lest ihr, wie gut der Kicker geworden ist.