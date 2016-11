FIFA 17: Deutsch-Patch für Storymodus The Journey angekündigt

FIFA 17 verfügt erstmals in der Serienhistorie über einen Storymodus. In The Journey formen Spieler das Premier-League-Talent Alex Hunter zum Weltstar. Leider hat Hersteller EA Sports "vergessen", eine deutsche Synchronisation zu implementieren. Ein Update soll diesen Mangel nun beheben. Dafür wurden bekannte Sprecher unter Vertrag genommen. Protagonist Alex bekommt seine Stimme von David Turba (Shia LaBeouf) geliehen, Team Manager Butler von Charles Rettinghaus (Robert Downey Jr., Jamie Foxx), Agent Michael Taylor von Torsten Michaelis (Sean Bean) und Jim Hunter von Jan Spitzer (J.K. Simmons, Danny Trejo).

The Journey, verfügbar übrigens nur auf PC, PS4 und Xbox One, erfreut sich offenbar großer Beliebtheit. Wie Publisher Electronic Arts mitteilt, wurden in diesem neuen Modus bereits 124 Millionen Partien absolviert, 164 Millionen Tore geschossen, 560.000 Meisterschaften und 1 Million FA-Cup-Siege gefeiert. The Journey habe geholfen, 20 Prozent mehr aktive Spieler in der ersten Woche von FIFA 17 zu erreichen als beim direkten Vorgänger. Alex-Darsteller Adetomiwa Edun findet den Zuspruch geradezu "unglaublich" und das Feedback "phänomenal". Mit dem Deutsch-Patch dürfte die Beliebtheit auch hier hierzulande ansteigen. Die Veröffentlichung wurde für "Herbst" versprochen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu FIFA 17.