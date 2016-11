FIFA 17: Black Friday mit Flash-SBCs und stündlichen Angeboten

Black Friday - am Tag nach Thanksgiving locken Händler mit Tausenden Schnäppchen und läuten somit das Weihnachtsgeschäft ein. Wo es die besten Angebote zu erhaschen gibt, erfahrt ihr in unserer großen Black Friday-Übersicht. Spieler von FIFA 17 sollten heute ebenfalls aufmerksam sein: Über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt Electronic Arts spezielle Ingame-Events für den Schnäppchentag. Der Publisher kündigt etwa Flash-Squad-Building-Challenges an, die über den Tag hinweg stattfinden.

In diesen Ultimate-Team-Wettbewerben gilt es, eine Mannschaft mit vorgegebenen Werten zu erstellen. In der bereits bekannten "Zwei Nationen"-Challenge müsst ihr beispielsweise eine Startelf mit genau zwei Nationalitäten und einer Chemie von mindestens 60 aufbauen. Welche Wettbewerbe sich Electronic Arts für den Black Friday ausgedacht hat, erfahren wir ab 15 Uhr deutscher Zeit: Dann sollen die speziellen Ingame-Events in FIFA 17 starten.

Zudem spricht der Publisher von stündlichen Angeboten. Wir rechnen damit, dass es im Laufe des Events besondere Black Friday-Kartensets gibt. Näheres nannte Electronic Arts bislang nicht. Allerdings dürfte sich ein Blick auf FIFA 17 heute besonders lohnen. Übrigens: Wer FIFA 17 noch nicht besitzt, es aber gerne mal Probe spielen mag, dem sei die kostenlose Version empfohlen, die sich am bevorstehenden Wochenende zocken lässt. Teilnehmen dürfen alle Spieler auf PS4 und Xbox One. Die Gratisversion lässt sich bis zum 28. November zocken.