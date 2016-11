FIFA 17: Am Wochenende gratis spielbar - auf PS4 und Xbox One

EA Sports bietet an diesem Wochenende eine Free Trial zu FIFA 17 an. Die Gratis-Testphase dauert vom 24. November, 19 Uhr bis zum 28. November, 8:59 Uhr. Teilnehmen dürfen allem Anschein nach nur Besitzer von PS4 und Xbox One. Jedenfalls werden nur diese Fassungen erwähnt. FIFA 17 kann im genannten Zeitraum vollumfänglich gespielt werden - zumindest fast. Für den Story-Modus The Journey gilt das nämlich nicht. Von diesem ist nur ein Teil enthalten. Während der Free Trial erspielte Fortschritte werden bei anschließendem Kauf von FIFA 17 selbstredend übernommen.

FIFA 17 ist seit Ende September erhältlich. Die Macher vertrauten bei der Entwicklung erstmals auf die eigentlich aus dem Shooter-Bereich stammende Frostbite Engine (Battlefield 1, Star Wars: Battlefront). Ein Novum in der Serienhistorie stellt der bereits erwähnte Modus The Journey dar. Dort müsst ihr das Premier-League-Talent Alex Hunter zum Superstar formen. The Journey hat erst vor wenigen Tagen nachträglich per Patch auch eine deutsche Synchronisation erhalten. Unseren Test zu FIFA 17 könnt ihr hier nachlesen. Weitere News und Infos gibt's wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Quelle: EA Sports