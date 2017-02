F1 2017: Registrierung für geschlossenen Beta-Test möglich

Codemasters nimmt ab sofort Beta-Einladungen für Formel 1 2017 entgegen. Zu vergeben sind jeweils 300 Test-Keys für PC, PS4 und Xbox One. Dabei wurde die Rennsportsimulation bislang nicht einmal offiziell angekündigt. Details fehlen demnach noch völlig. Aber natürlich ist es keine Überraschung, dass Codemasters an F1 2017 arbeitet. Schließlich ist das britische Studio seit einigen Jahren exklusiver Lizenznehmer der nach wie vor populärsten Rennsportserie.

Lediglich zu vermuten ist, dass F1 2017 wie auch die beiden Vorgänger und auch das kürzlich angekündigte Dirt 4 auf die hauseigene EGO Engine 4.0 setzen wird. Ebenfalls spekulativ ist der Release-Zeitraum. Anzunehmen ist eine Veröffentlichung Ende Sommer. Wieder an Bord, möglicherweise in optimierter Form, dürfte der Karriere-Modus sein, der in F1 2016 ein Comeback feierte und großen Anklang fand. Welche neuen Features würdet ihr euch für F1 2017 wünschen? Teilt uns eure Vorschläge per Kommentarfunktion im Forum mit!

Quelle: F1 2017 - Anmeldung zum Beta-Test