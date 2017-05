F1 2017: Neuer Ableger bringt klassische F1-Fahrzeuge zurück

Es gibt erste Details zur kommenden Rennsimulation F1 2017. Wie Codemasters bekannt gegeben hat, werden klassische F1-Fahrzeuge wieder zurückkehren. Damit haben Spieler die Möglichkeit, in das Cockpit älterer Boliden vergangener Jahre zu steigen. Im ersten veröffentlichten Trailer gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Fahrzeuge. Dazu gehören der McLaren MP4/4 von 1988, der Williams FW14B aus dem Jahr 1992 oder der berühmte Ferrari F2002.

Die klassischen Fahrzeuge werden in Hauptkampagne von F1 2017 eingebaut. Der Fahrer wird dafür im Laufe der Saison zu unterschiedlichen Spezial-Veranstaltungen eingeladen. Der McLaren MP4/4 steht nur für Vorbesteller zur Verfügung - kann zum Release allerdings auch als DLC erworben werden. F1 2017 erscheint am 25. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird erneut alle Fahrzeuge, Fahrer und Strecken der laufenden Saison enthalten. Weitere Meldungen und Videos zu F1 2017 findet ihr auf unserer Themenseite.