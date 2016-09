F1 2016 düst in die deutschen Spiele-Charts - WoW Legion dominiert PC-Charts

F1 2016 düst auf die Führungsposition in den deutschen Spiele-Charts. Nach Angaben der GfK Entertainment landet das Codemasters-Rennspiel auf dem ersten Platz auf PlayStation 4 und Xbox One. Damit baut Formel 1 seinen Vorsprung vor der Konkurrenz aus und fährt bereits zum dritten Mal an die Pole-Position. Zweiterfolgreichste Titel sind die Game Of The Year Edition von Rollenspiel-Hit The Witcher 3: Wild Hunt auf PlayStation 4 beziehungsweise die Ultimate Edition von Gears Of War auf Xbox One.

PC-Spieler greifen hingegen zu einem aktuellen MMORPG: World of Warcraft Legion. Hinter dem WoW-Addon platziert sich ein weiterer Titel von Spieleschmiede Blizzard: Der Mehrspieler-Shooter Overwatch in der Origins-Edition. Der Indie-Hit Minecraft bleibt das meistverkaufte Spiel auf den Last-Gen-Konsolen. Das Klötzchenabenteuer belegt den ersten Platz auf PlayStation 3 und Xbox 360. Im Nintendo-Wii-Ranking belegt Mario Bros. Selects den ersten Platz, Mario Party 9 Selects den zweiten Rang.

Viele weitere Infos zum aktuellen Bestseller, F1 2016, halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite für euch bereit. Ein aktuelles Video findet ihr im Stream unterhalb dieser Meldung. Der Launch-Trailer gewährt Einblicke in die Rennsimulation zur aktuellen Formel-1-Saison und gibt außerdem einen Überblick über die Features. Wie gut der Racer geworden ist, lest ihr in unserem ausführlichen Test zu F1 2016. "Nach dem Tief der Reihe im letzten Jahr geht es 2016 nun wieder deutlich aufwärts", schreibt Redakteur Thomas Eder.