Extinction: Langer E3-Gameplay-Trailer veröffentlicht

Publisher Maximum Games hat ein neues Gameplay-Video zu Extinction mit zur E3 2017 nach Los Angeles gebracht. Ab sofort könnt ihr euch den beinahe sechs Minuten langen Clip auch hier bei uns ansehen. Gezeigt werden Kämpfe gegen riesige Monster, was an Attack on Titan und nicht zuletzt auch Shadow of the Colossus erinnert. Von letztgenanntem Team-Ico-Klassiker wurde ebenfalls auf der E3 2017 übrigens ein Remake für Sonys aktuelle Heimkonsole PS4 angekündigt.

Extinction wurde bereits einige Tage vor Messebeginn enthüllt. Die Entwicklung liegt in Händen von Iron Galaxy Studios (Killer Instinct). Der Release ist für Anfang des kommenden Jahres auf PC, PS4 und Xbox One vorgesehen. Einen exakten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Extinction soll eine "tiefgehende" Story, "interaktive" Umgebungen und "dynamische" Nebenmissionen bieten. Es wird sowohl eine Singleplayer-Kampagne als auch diverse Multiplayer-Modi geben.