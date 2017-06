Extinction: Actionspiel mit riesigen Monstern angekündigt

Nur wenige Tage vor Beginn der E3 2017 in Los Angeles hat Publisher Maximum Games Extinction angekündigt. Das Actionspiel ist bei Iron Galaxy (Killer Instinct, Videoball) in der Mache und soll im 1. Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. In Extinction geht es darum, die Menschheit vor der Auslöschung durch absurd große, 150 Fuß hohe (circa 45 Meter) Monster zu bewahren. Das erinnert ein wenig an die Anime-Umsetzung Attack on Titan von Koei Tecmo.

Bei Extinction handelt es sich in erster Linie um ein Singleplayer-Spiel. Geboten wird eine "tiefgehende" Story-Kampagne in "interaktiver" Umgebung mit "dynamischen" Nebenmissionen. Daneben wird es aber auch möglich sein, online gegen menschliche Spieler anzutreten. Das Kampfsystem wird als "Skill-basiert" beschrieben. Ebenfalls an Bord ist ein Horde-Mode, in dem immer stärker werdende Wellen von Gegnern abgeschmettert werden müssen. Der Ankündigungstrailer zu Extinction gibt eine erste Ahnung vom zu erwartenden Gameplay.