Evolve: Turtle Rock stellt Support ein - Server laufen vorerst weiter

Turtle Rock Studios stellt den weiteren Support für Evolve mit sofortiger Wirkung ein. Die erst im Sommer vorgenommene Umstellung der PC-Version auf das Free2Play-Bezahlmodell hat demnach doch nicht für die Wende gesorgt. Dabei schien der starke Anstieg bei den Spielerzahlen diesbezüglich durchaus Hoffnung aufkeimen. Nun hat Publisher Take 2 Interactive offenbar die Notbremse gezogen. Das sei nun einmal "das Schicksal von AAA-Entwicklern, die finanziell nicht auf eigenen Beinen stehen und ihre Spiele-IPs nicht selbst besitzen.", heißt es in Turtle Rocks Statement.

Wie geht es nun weiter mit Evolve? Für die Spieler ändert sich vorerst rein gar nichts. Die Server bleiben "auf absehbare Zeit" am Netz. Die asymmetrisch ablaufende Monsterjagd geht also auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) ohne Einschränkungen weiter. Nur Content-Updates und Patches wird es nicht mehr geben. Laut dem FAQ zum Support-Aus von Take 2 scheint sogar die eigentlich geplante Free2Play-Umstellung auch der Konsolenversionen zumindest nicht ganz vom Tisch zu sein. Bei Turtle Rock liest sich das allerdings ein klein wenig anders. Das Studio scheint sich bereits anderen Projekten zugewandt haben. Vielleicht erfahren wir hierzu mehr im Abschieds-Stream am 27. Oktober auf Twitch. Weitere Infos und News findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Evolve.

Quelle(n): Turtle Rock, Take 2