Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass die BPjM den Horrorfilm Tanz der Teufel vom Index streichen würde. Nun vergab die FSK eine Alterskennzeichnung ab 16 Jahren.

Sony Pictures Home Entertainment wird den Film daher am 28. März 2017 offiziell nach 32 Jahren in den Handel bringen. Es wird neben einer regulären Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray auch eine limited Vintage Edition inklusive drei Blu-rays, einer DVD, einem 40-seitigen Booklet mit Bildern und Hintergründen zum Film sowie einem 76-seitigem Booklet rund um die Rechtsgeschichte des Film im Digipack mit Slipcase im Retro-Look erscheinen. Sammler dagegen freuen sich über die Ultimate Collector's Fan Edition. Diese limitierte 3-Disc Edition im Mediabook mit 40-seitigem Booklet, limitierter, handbemalter "Tanz der Teufel"-Figur enthält außerdem eine Replika des Original-Kinoposters in DIN A1 und ein Fan-T-Shirt. Sony möchte den Fans den Film jetzt mit neuer Bild- und Tonqualität ermöglichen.

"Ich bin überglücklich, den deutschen Fans nach fast einjähriger Vorbereitung endlich diese tolle Produktpalette zu präsentieren. Ohne die großartige Unterstützung unseres Studios, der Fans und Partner, Agenturen, Anwälte und nicht zuletzt Sam Raimi selbst wäre all dies nicht möglich gewesen", sagt Michael Trinkl, Senior Product & Acquisitions Manager SPHE.

Zur Feier wird Sony Pictures Home Entertainment Tanz der Teufel zudem eine limitierte Kino-Veröffentlichung in zehn deutschen

Städten gönnen, welche voraussichtlich am 9. März startet.