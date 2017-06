Everything zählt mit Sicherheit zum Merkwürdigsten, was die Gamesbranche in letzter Zeit hervorgebracht hat. In dem philosophisch angehauchten Lebenssimulator von David O'Reilly kann der Spieler, dem Titel entsprechend, in die Rolle von so ziemlich allem schlüpfen (was den Entwicklern einfiel). Sogar in die Rollen von unbelebten Gegenständen können Spieler schlüpfen. Nicht weniger merkwürdig als Everything an sich ist der aus Ingame-Material erstellte, knapp elf Minuten lange "Gameplay-Film", den ihr euch auch hier bei uns ansehen könnt.

David O'Reilly brachte diesen mit zum Kurzfilmfestival VIS Vienna Shorts und gewann dort prompt den Award in der entsprechenden Kategorie. Damit ist der Everything-Kurzfilm für die Oscar-Vergabe qualifiziert. Everything könnte also - in gewisser Weise zumindest - das erste Videospiel werden, das die wichtigste Trophäe im Film-Business erhält. Bei aller Skurrilität scheint Everything übrigens auch in spielerischer Hinsicht durchaus etwas zu bieten zu haben. Im Playstation Store kommt Everything auf eine sehr gute Bewertung von 4,5 von 5 Sternen und bei Steam auf 88 Prozent.

