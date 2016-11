Derzeit scheint ein Problem mit dem Adventure-Spiel Everybody's Gone to the Rapture zu bestehen, das in diesem Monat für PlayStation-Plus-Mitglieder gratis ist. Entwickler The Chinese Room teilte über Twitter eine Fehlernachricht, die offenbar einige PS-Plus-Nutzer beim Versuch erhalten, Everybody's Gone to the Rapture herunterzuladen. Sony klinkte sich daraufhin ein, und kündigte an, der Sache nachzugehen. So weit der Stand der Dinge gestern - heute gibt es wenig Neues zu berichten: Sony hat bestätigt, das Problem immer noch zu untersuchen, hat derweil aber schon einmal eine mögliche Zwischenlösung geteilt, die für einige betroffene PS-Plus-Nutzer offenbar funktioniert hat.



@ChineseRoom Thanks, we have the team looking into it right now. — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 1. November 2016

We're still looking into why some of you can't download Everybody's Gone to the Rapture. We will update as soon as we have further details. — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 2. November 2016

Temporary work around for some users seems to be to add the game to your wishlist and then move it to your basket from there on computer. — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 2. November 2016

Wer nicht auf eine Problemlösung durch Sony warten, sondern Everybody's Gone to the Rapture unbedingt auf der Stelle herunterladen und spielen möchte, soll demnach versuchen, das Spiel zur Wunschliste hinzuzufügen und von einem Computer aus von dort in den Einkaufskorb seines PlayStation-Network-Kontos zu schieben. Ob dieser Workaround für alle betroffenen Nutzer funktioniert, ist nicht bekannt. In Everybody's Gone to the Rapture erkunden wir ein kleines englisches Dorf, dessen Einwohner unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Für Entwicklungen im Fall der PS-Plus-Problematik und mehr rund um das Adventure-Spiel haltet ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite im Auge.

Via Eurogamer