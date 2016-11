Everspace ist nun auch im Rahmen von Microsofts Early-Access-Programm Game Preview im Windows Store erhältlich. Das hat der übrigens in Hamburg ansässige Entwickler Rockfish Games jetzt mitgeteilt. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, ist der Weltraum-Shooter der erste ID@Xbox Titel überhaupt, der Xbox Play Anywhere unterstützt. Einmal Kaufen genügt also, um Everspace auf (Windows-10-)PC und Xbox One spielen zu können. Auch Cross-Saves werden unterstützt. Der Preis für die Game-Preview-Version liegt bei 29,99 Euro.

Weniger erfreulich ist die Nachricht, dass Everspace in finaler Form später erscheint als bislang geplant. Der Release-Zeitraum wird nun mit dem 2. Quartal 2017 statt mit dem 1. Quartal angegeben. Der Preis wird dann 10 Euro höher liegen. Bei Steam und GOG.com ist die Vorabversion von Everspace schon seit September erhältlich. Das Feedback der Spieler ist sehr positiv. Dass Rockfish Everspace überhaupt realisieren konnte, ist den etwa 10.000 Kickstarter-Backern zu verdanken, die im Sommer 2015 genau 420.252 Euro für die Entwicklung vorgestreckt haben. Weitere News und Infos gibt's wie üblich auf der Themenseite zu Everspace.