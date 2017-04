EverQuest: Old-School-MMORPG bekommt Server ohne neue Addons

Ja, es gibt noch immer viele Spieler des Old-School-MMORPGs Everquest, welches 1999 das Licht der Welt erblickte. Die Daybreak Game Company, welche aus Sony Online Entertainment hervor ging, kündigte jetzt sogar einen neuen Server für das Onlinespiel an.

Dieser bietet aber eine Besonderheit, denn es wird keinen Fortschritt in Sachen Story geben. Der Server startet mit dem Hauptspiel und den sechs Addons The Ruins of Kunark, The Scars of Velious, The Shadows of Luclin, The Planes of Power, The Legacy of Ykesha sowie Lost Dungeons of Norrath und steckt damit in der sogenannten "Planes of Power"-Ära fest. Damit richtet sich dieser Server explizit an die Spieler, welche nur in dieser Ära spielen möchten. Außerdem ist Multiboxing nicht erlaubt. Jeder Spieler erschafft sich einen Charakter und spielt mit diesem und nicht mit mehreren gleichzeitig.

Nostalgiker, die Everquest lieben und gerne in einem festgelegten Zeitalter ohne weiteren Story-Fortschritt und ohne weitere Addons spielen möchten, sollten sich den 24. Mai rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag startet der neue Server des MMORPGs.

Quelle: MassivelyOP