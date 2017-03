Eve Online: Schiffe im Wert von 13.000 US-Dollar zerstört

Bei EVE Online stehen neben nicht-kriegerischen Handlungen wie Handel, Rostoffabbau und weiteren friedlichen Aktivitäten auch Weltraumschlachten auf der Tagesordnung. Dass diese mitunter Auswirkungen auf die echten Geldbörsen der Spieler haben können, zeigte nun ein aktueller Vorfall erneut auf. Im Laufe des vergangenen Wochenendes veranstaltete die Ingame-Organisation "The Imperium" die neueste Auflage eines jährlichen Events, das auf den Namen "Burn Jita" hört. Während dieser Veranstaltung fallen die Mitglieder der Organisation in eigentlich sichere Zonen des Spiels ein und begehen ein regelrechtes Massaker. Die Invasoren machen dabei vor nichts halt und attackierten alles, was nicht niet und nagelfest ist, frei nach dem Motto: "Fliege nichts, das du dir nicht leisten kannst zu verlieren."

So ist es auch dieses Jahr geschehen. "The Ministry of Love", eine Untergruppe von "The Imperium", fiel in "Jita", den sichersten Hub des Spiels, ein. Dieser gilt als der größte und wichtigste Hub im Spiel, weil dort der meiste Handel stattfindet. Durch diesen Überfall zerstörten die abtrünnigen Spieler zahlreiche Schiffe und hinterließen einen Schaden, der auf 13.000 US-Dollar beziffert wird. Wie berichtet wird, sollen dabei 159 Frachter, 22 Industrie-Schlepper und 19 Jump Freighter zu Schutt und Asche verarbeitet worden sein. Gerade bei Jump Freighters muss der Schmerz des Verlustes für die Besitzer groß gewesen sein, denn es handelt sich hierbei um sehr teure Schiffe, die sich mit Leichtigkeit selbst in die gefährlichsten Zonen von EVE Online warpen können. Der Wert der zerstörten Schiffe beträgt um die 700 Milliarden ISK (Interstellar Kredits = Ingame-Währung), was laut aktuellem Umrechnungskurs rund 13.000 US-Dollar entspricht. Ein Video auf Youtube zeigt einige Ausschnitte aus dem diesjährigen "Burn Jita"-Event. Ihr seht es nachfolgend.

Quelle: Kotaku