Europa Universalis 4: Addon Mandate of Heaven rückt China und Japan in den Vordergrund

Mit dem neu angekündigten Addon Mandate of Heaven entfernt sich das Strategiespiel Europa Universalis 4 etwas von Europa und lässt euch die östlichen Gefilde verwalten. Denn die Erweiterung rückt China während der Ming-Dynastie, Japan und das Volk der Mandschu in den Mittelpunkt.

Mit dem Addon werdet ihr nicht mehr das Römischen Imperium aus dem Hauptspiel, sondern das "Himmelsreich" verwalten. Zu euren Aufgaben gehört es, eure Macht zu erweitern. Denn nur so könnt ihr das imperiale System reformieren und die Kontrolle über das Mittlere Reich und des gesamten Kontinents erlangen.

Mandate of Heaven bietet euch folgende Features:

· Zeitalter und goldene Ära: Ihr verdient euch in vier Zeitaltern diverse Vorteile.

· Meritokratie: Als chinesischer Kaiser stellt ihr preiswerte Berater ein, die es euch einfacher machen, das Imperium zu verwalten.

· Einkommen durch Tribut: Ihr erhaltet jährliche Tributzahlungen in Form von Gold, Arbeitskraft oder Monarchie-Punkten von benachbarten Nationen.

· Mandschu Banner: Die Mandschu Provinzen erhalten auf einfache Weise Armeen aus dem traditionellen Stämme-System.

· Japanische Shogune: Die Daimyôs können mit neuen Interaktionen beeinflusst werden. So erhaltet ihr die Kontrolle über sie, könnt eure Macht erweitern oder Seppuku begehen.

· Diplomatischer Macrobuilder: Die diplomatischen Aktionen, die ihr oft verwendet, könnt ihr über das Macrobuilder-Interface schneller erreichen.

· Neue Events und Entscheidungen lassen euch noch tiefer in die Weltgeschichte eintauchen.

Ein genaues Releasedatum des Addons Mandate of Heaven für das Strategiespiel Europa Universalis 4 wird noch bekannt gegeben.

Quelle: Pressemeldung