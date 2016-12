Am 20. Dezember sicherte sich Nintendo die Rechte an der Marke Eternal Darkness, was sich auf Applikationen, Waren und Zubehör mit diesem Namen bezieht. Kommt eine Fortsetzung des Horror-Adventures?

Was Nintendo mit der Marke vor hat, ist aktuell unklar. Es könnte sich natürlich um ein Sequel handeln oder das Unternehmen plant eine Neuauflage des Klassikers, welche für aktuelle Konsolen wie die Wii U und die Switch erscheinen könnte. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Nintendo das Horror-Adventure aus dem Jahr 2002 über die Virtual Console anbieten möchte. Dann handelt es sich einfach um einen digitalen Re-Release des Klassikers.

Eternal Darkness erschien 2002 für den Gamecube. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Protagonisten in unterschiedlichen Zeitaltern und findet so mehr über die mysteriösen "Alten" und das mächtige Buch "Tome of Eternal Darkness" heraus. Im Verlauf des Spiels könnt ihr mit verschiedenen Waffen kämpfen, Zauber nutzen und müsst darauf achten, nicht euren Verstand zu verlieren.

Seit geraumer Zeit versuchen Fans mit Shadow of the Eternals einen inoffiziellen Nachfolger des Adventures auf die Beine zu stellen.

