Epic Games: Raubkopien machten die Gears of War Entwickler zu einem Konsolenstudio

Epic Games hat bemerkenswerte Spiele entwickelt und auch die Unreal Engine (aktuell in der vierten Version) ist zu einem weit verbreiteten Werkzeug geworden, um fantastisch aussehende Spiele zu produzieren. Doch Epic Games hat auch einen holprigen Weg hinter sich.

Vor etwa 26 Jahren wurde das Studio gegründet, um Spiele für den PC zu entwickeln. Jazz Jackrabbit, Jill of the Jungle, Epic Pinball und Unreal waren erfolgreiche PC-Titel. Allerdings führten das Aufkommen von Tauschbörsen wie Napster und Bittorrent sowie die Verbreitung von Breitband-Internet dazu, dass immer mehr Spiele raubkopiert wurden. Die Umsätze sanken. Auf jedes verkaufte Spiel kamen laut Epic Games' Tim Sweeny zehn raubkopierte Versionen. Der PC entwickelte sich für Epic Games zu keiner lohnenswerten Plattform mehr.

Der Wechsel zur Xbox One ermöglichte es dem Studio, deutlich mehr Spiele zu verkaufen, als dies zu jener Zeit auf dem PC möglich gewesen wäre. Gears of War war ein großer Hit. Bevor Microsoft die Marke im Jahr 2014 erwarb, wurden mehr als 22 Millionen Spiele verkauft, was Epic Games einen Umsatz von rund einer Milliarde US-Dollar bescherte.

Allerdings bemerkte man, dass die Produktionskosten für Konsolenspiele immer weiter stiegen, die Verkaufszahlen aber gleich blieben. Während Gears of War 1 in der Entwicklung 12 Millionen Dollar kostete und 100 Millionen Dollar einspielte, kostete Gears of War: Judgment schon 60 Millionen Dollar, spielte aber ebenfalls nur 100 Millionen Dollar ein. Mit dem Aufkommen der aktuellen Konsolengeneration wären die Kosten weiter gestiegen, die Anzahl der Kunden hätte aber wieder bei Null begonnen. Und so entschied man sich, wieder zum PC zurückzukehren und entwickelt seitdem Spiele wie Paragon und Fortnite sowie das Virtual-Reality-Spiel Robo Recall.

Quelle: PC Gamer