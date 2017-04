Enslaved 2: Mögliches Sequel müsste sich von Horizon unterschieden

Bei Ninja Theory denkt man doch noch über einen Nachfolger zu Enslaved: Odyssey to the West nach. Im Gespräch mit den Kollegen von GameInformer sagte Creative Director Tameem Antoniades, dass man grundsätzlich durchaus an Enslaved 2 interessiert sei. Allerdings habe Guerilla Games mit dem Anfang März erschienen PS4-Exklustivtitel Horizon: Zero Dawn gewaltig vorgelegt. Offenbar soll ein mögliches Enslaved 2 in eine ähnliche Richtung gehen. Also müsse man, im Fall der Fälle, wohl einen anderen Ansatz finden.

Letztendlich über Enslaved 2 entscheiden kann aber ohnehin nur Publisher und Rechteinhaber Namco Bandai. Dass dessen Votum bislang gegen einen Nachfolger ausfiel, hat einen simplen Grund: Enslaved: Odyssey to the West war, trotz durchaus vorhandener Qualitäten, an den Ladenkassen einfach nicht erfolgreich genug. Ninja Theory ist derzeit noch mit der Fertigstellung von Hellblade: Senua's Sacrifice, übrigens in Eigenregie. Der Release ist für dieses Jahr geplant. Danach könnte sich das britische Studio Enslaved 2 widmen - könnte! Alle News und Infos zum postapokalyptischen Erstling findet ihr auf der Themenseite zu Enslaved: Odyssey to the West.

Quelle: GameInformer (Youtube-Video)