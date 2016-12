Enlisted: War-Thunder-Entwickler kündigen Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg ein

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Entwickler des Onlinespiels War Thunder haben mit Enlisted einen Multiplayer-Shooter angekündigt. Dieser läuft unabhängig von War Thunder und stellt damit keinen weiteren Spielmodus sondern ein komplett eigenständiges Spiel dar.

Das von den Darkflow Software Studios entwickelte Multiplayerspiel startet auf PC mit zwei Kampagnen, die im Moskau und in der Normandie des Zweiten Weltkriegs angesiedelt sind. Jede Kampagne besteht dabei aus mehreren Phasen, was eine Schlacht mehrere Wochen, manchmal Monate, andauern lassen kann. Während der Kampagne werdet ihr auf zu den historischen Ereignissen passende Charaktere treffen und entsprechende Waffen nutzen können.

Enlisted bietet euch die Möglichkeit, in verschiedenen Spielmodi zu kämpfen, darunter massive Schlachten, in denen ihr nur mit einem Zug an Soldaten gewinnen könnt aber auch kleine Gefechte, die ihr alleine bestreiten dürft. Zum Einsatz kommt die von Gaijin Entertainment entwickelte Dagor Engine, welche Kämpfe mit bis zu 100 Spielern inklusive zerstöbarer Landschaften ermöglicht.

"Enlisted ist ein ehrgeiziges Unterfangen, nicht zu Vergleichen mit jedem anderen Titel, den wir je geschaffen haben. Es wird ein First Person Shooter, bei dem die Fans für die Fans entscheiden. Sie haben direkten Einfluss auf das, was wir erstellen, einschließlich Dinge wie Kampagnen, Spielmodi und auch welche Plattformen, nach dem PC, wir unterstützen ", sagte Alexander Nagorny, Produzent, Darkflow Software.

Schon jetzt ist es möglich, euch auf der offiziellen Website für die Closed Beta anzumelden. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 starten. Es werden aktuell verschiedene Pakete mit exklusiven Sammlerwaffen und Zugang zu den Kampagnen angeboten. Gaijin kündigt außerdem an, Enlisted mit dem Geld aus den Paketverkäufen um zusätzliche Karten, Spielmodi und Konsolversionen zu erweitern. Geplant ist schon jetzt eine afrikanische Kampagne, sobald ein Umsatz von 250.000 US-Dollar erzielt wurde. Konsolenversionen werden bei einer Million Dollar in Angriff genommen.