Amplitude Studios hat das zweite große Early-Access-Update für Endless Space 2 veröffentlicht. Der umfangreiche Patch 0.2.3. bringt reichlich frische Inhalte und nimmt einige tiefgreifende Änderungen an bekannten Spielmechaniken vor.

Das neue Raumschiffdesign der Horatio. Quelle: Amplitude Studios / Sega Die auffälligste Neuerung ist die sechste spielbare Rasse, die Horatio. Dabei handelt es sich um ein weitestgehend friedliches Volk von Klonen, die alle von einem unsterblichen, genetisch perfektionierten Herrscher - namens Horatio - abstammten. Horatio können die DNA anderer Rassen assimilieren und sich so deren Eigenschaften einverleiben. Dadurch werden die Horatio im Spielverlauf immer mächtiger, was sich allerdings negativ auf die Nahrungsproduktion auswirkt. Die Schiffe der Horatio haben weniger Ausrüstungsslots als andere Fraktionen, können aber dafür mehr spezialisierte Technologien einbauen - das macht sie zu schwächeren Allroundern, aber zu effektiveren Spezialisten. Horatio versuchen ohnehin weniger mit militärischen Mitteln, sondern durch zügiges Expandieren, Forschen und Wachsen den Sieg zu erringen.

Das Forschungssystem wurde aufgrund des Community-Feedbacks noch einmal massiv umgebaut und erinnert nun durch sein kreisförmiges Design wesentlich stärker an das erste Endless Space. Anders als im Vorgänger sind die Forschungen aber immer noch in Ränge unterteilt. Außerdem gibt es nun Abhängigkeiten zwischen manchen Technologien, dargestellt durch kleine Linien, die sich fein durch die Forschungsringe ästeln.

Die Abhängigkeiten mancher Forschungen werden durch feine Linien dargestellt. Quelle: Amplitude Studios / Sega Auch die Weltraumkämpfe wurden überarbeitet. Der Taktikbildschirm bietet deutlich mehr Informationen als früher, außerdem lassen sich nun Schiffe einzelner Flotten per Drag & Drop auswechseln. Ebenfalls neu ist ein Kartensystem, über das man nun die Angriffsmuster definiert - im Zuge dessen wurde die Möglichkeit, den Ausgang der Schlacht zu simulieren, entfernt.

Der Taktikbildschirm enthält nun mehr Informationen. Quelle: Amplitude Studios / Sega Flottenmanöver wurden durch ein neues Kartensystem ersetzt. Quelle: Amplitude Studios / Sega Das neue Update bringt zusätzlich fünf neue Siegesbedingungen und drei neue Minor Factions, also KI-gesteuerte kleinere Rassen, die wir beeinflussen oder sogar übernehmen können. Unzufriedene Bevölkerung kann künftig eine bewaffnete Rebellion ausrufen. Und dank eines neuen Raumhafen-Features können wir außerdem Planetenbewohner in Systeme transportieren.

Eine detaillierte, englischsprachige Übersicht mit allen Patch-Inhalten gibt es hier.

Aufgrund der tiefgreifenden Veränderungen des Patches sind alte Spielstände nicht länger kompatibel. Wer eine frühere Version starten möchte, etwa um eine bereits angefangene Partie fertigzuspielen, der kann über die Steam-Bibliothek (Rechtsklick auf Endless Space 2 -> Eigenschaften -> Beta) eine ältere Early-Access-Fassung auswählen und installieren.

Derzeit arbeiten die Entwickler Amplitude Studios am dritten großen Early-Access-Update, das eine siebte spielbare Rasse, weitere Nebenfraktionen, Stufe-5-Forschungen, Mehrspielermodi und viele Detailverbesserungen enthalten soll.