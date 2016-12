Elite: Dangerous - Update soll Carrie-Fisher-Denkmal bringen

Diese Woche brachte gleich mehrere traurige Neuigkeiten: Nachdem die insbesondere aus Star Wars bekannte Schauspielerin Carrie Fisher am Dienstag im Alter von 60 Jahren verstorben war, schied ihre Mutter, die Darstellerin Debbie Reynolds, am darauffolgenden Mittwoch ebenfalls dahin. Nicht nur Filmfans zeigen sich zutiefst betroffen vom Tod ihrer Prinzessin Leia: Wie Dualshockers berichtet, haben Spieler von Elite: Dangerous in den offiziellen Foren des Science-Fiction-Spiels eine Art Tribut oder Denkmal für die verstorbene Carrie Fisher gefordert. Und die sollen sie auch bekommen: Die Entwickler des Spiels zögerten nicht lange und meldeten sich bald mit einer offiziellen Ankündigung: "Traurige Nachrichten, in der Tat - ein "Fisher's Rest"-Außenposten wird mit Update 2.3 ins Spiel kommen", so verspricht Executive Producer Michael Brookes. Wann das Update genau veröffentlicht werden soll, ist derzeit unbekannt.

Es ist nicht das erste Science-Fiction-Spiel, in dem der Schauspielerin Tribut gezollt wird: Erst kürzlich hatten sich Spieler von Biowares MMORPG Star Wars: The Old Republic vor dem Organa Schloss im Spiel versammelt, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Fisher wird voraussichtlich ein letztes Mal in ihrer Rolle der Prinzessin Leia im kommenden Kinofilm Star Wars: Episode 8 zu sehen sein - wenn Lucasfilm auf kontroverse CGI-Lösungen verzichtet jedenfalls. Auch Ex-Schauspielkollege und Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill hatte kürzlich bewegende Worte zum Tod seiner Filmschwester geäußert.

Quelle: Frontier via Dualshockers