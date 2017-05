Elite: Dangerous: Termin für Release auf PS4 steht fest

Nicht mehr lange, dann dürfen sich auch Besitzer einer Playstation 4 in die unendlichen Weiten des Weltalls aufmachen und dort Abenteuer erleben. Frontier Developments Weltraum-Simulation Elite: Dangerous erscheint am 27. Juni für die PS4.

Dieser Termin schließt sowohl die digitale Download-Version als auch die Fassung mit ein, welche mit Datenträger in den Handel kommt. Die Vorbestellungen für die die digitale Fassung sind heute gestartet.

Nun werden sich alle Besitzer einer Xbox One fragen, ob das Weltraumspiel auch in einer physischen Version für ihre Konsole erscheint. Hier hat das Entwicklerteam gute Nachrichten. Denn diese Fassung wird am selben Tag, also auch am 27. Juni in den Handel kommen. Die digitale Version ist für Microsofts Konsole schon seit Oktober 2015 offiziell verfügbar.

Quelle: 4Players