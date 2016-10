Frontier Developments veröffentlicht heute mit The Guardians das neueste Update für Elite Dangerous (PC und Xbox One). Voraussetzung ist das Vorhandensein des separat erhältlichen Horizons-Season-Pass. The Guardians ergänzt eine ganze Fülle von neuen Inhalten. Darunter die lange erwarteten Ship-Launched Fighters, Passenger Missions und natürlich auch neue Raumschiffe. Daneben werden einige Gameplay-Änderungen vorgenommen und Bugs behoben. Das extrem umfangreiche Changelog zu Patch 2.2 findet ihr unter dem Quellenlink. Einige Neuerungen werden auch im Launch-Trailer vorgestellt.

Wer lediglich Elite Dangerouns ohne Horizons sein Eigen nennt, geht aber nicht leer aus. Die Grundversion der Weltraumhandelssimulation wird auf Patch-Stand 1.7 aktualisiert. Laut Frontier "verbessert" dieses - im Gegensatz zu The Guardians namenlose - Update "jeden Aspekt" von Elite Dangerous. Beim Blick auf das auch hier ellenlange Changelog ist man geneigt, dem Glauben zu schenken. Der Rollout von Patch 1.7 und 2.2 erfordert eine mehrstündige Server-Downtime. Gegen 20 Uhr sollte Elite Dangerous aber wieder spielbar sein. Alle weiteren News und Infos rund um David Brabens Prestigeprojekt findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Elite Dangerous.

Quelle: Frontier