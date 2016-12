Im Dezember 2014 wurde Elite: Dangerous vom Entwicklerstudio Frontier Developments erstmals für den PC veröffentlicht. Einige Monate später folgte dann auch im Jahr 2015 eine Umsetzung für Microsofts Xbox One. Wie David Braben, CEO von Frontier & Co-Creator von Elite: Dangerous, heute über den PlayStation Blog bekannt gegeben hat, wird die Space-Sim im zweiten Quartal 2017 auch für PlayStation 4 erscheinen. Zum Release wird das Spiel dann bereits die vollständige Horizons-Erweiterung beinhalten. Zudem sind auch eine Unterstützung für PlayStation 4 Pro sowie eine Anpassung der Steuerung für den DualShock 4-Controller geplant. Passend zur Ankündigung für PlayStation 4 hat das Entwicklerteam einen neuen Trailer mit ersten Szenen aus der PS4-Fassung veröffentlicht. Das entsprechende Video könnt ihr euch hier anschauen:



Zur Ankündigung schreibt David Braben im PlayStation Blog: "Elite Dangerous folgt nicht vielen Regeln anderer Spiele. Es lässt euch so schnell oder so langsam bewegen, wie es für euch passt, ohne euch vorzugeben, was oder wie ihr etwas zu tun habt. Spielt wie in einem Sandkasten - erforschend und nach den vielen Geheimnissen des Spiels suchend - oder folgt Missionen und arbeitet mit anderen Spielern gemeinsam daran, die Kontrolle der Menschheit über die Galaxie zu verändern." Weitere Details zur Umsetzung werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Von einer möglichen Unterstützung für PlayStation VR wurde bislang nicht gesprochen. Weitere Meldungen zu Elite: Dangerous findet Ihr auf unserer Themenseite.

