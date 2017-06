04:18

Elex und die Frauen: Dicke Brüste, nichts dahinter? Gameplay-Video-Analyse Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74297%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229961%26product%5Fid%3D260742%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74297[/ctecvideo]

Frauen in Elex: Neues Gameplay-Video zu Strapsen, bauchfreien Tops und wackelnden Brüsten

10.06.2017 um 10:51 Uhr Die Elex-Frauen in der Video-Analyse mit neuen Gameplay-Szenen: Wie steht es um Gleichberechtigung und Sexismus in der virtuellen Science-Fiction-Welt von Entwickler Piranha Bytes? Gibt's wieder Brustimplantate à la Piraten-Playmate Patty aus Risen 3? Oder hat sich das deutsche Studio die Kritik an den Sklavinnen aus alten Gothic-Zeiten endlich zu Herzen genommen?

Mehr zu Elex findet ihr auf unserer Themenseite.