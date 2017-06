Die Elex-Gilden: Wenn Fallout auf Mass Effect und Gothic trifft

Piranha Bytes stand jahrelang für typische Fantasy-Hausmannskost mit Goblins und Feuerbällen. Elex enthält viele Science-Fiction- und Endzeit-Elemente. Doch eine der drei Gilden, zwischen denen jeder Spieler wählt, holt auch Gothic-Fans ab. Damit ihr rechtzeitig zum Elex-Release am 17. Oktober 2017 wisst, was die Fraktionen anzubieten haben, erklären wir die Besonderheiten von Outlaws, Berserkern und Klerikern.

Typisch Piranha Bytes: Wie in der Risen-Serie können gut und gerne 10 bis 20 Stunden Spielzeit vergehen, bevor ihr in Elex überhaupt vor der Entscheidung steht, welcher der drei Charakterklassen euer Avatar für den Rest des RPGs angehören soll. Bis dahin stehen euch bereits mehrere fraktionslose Rüstungen und Waffen zur Verfügung; die besten Ausrüstungsgegenstände sind aber für Mitglieder der drei Gilden reserviert. Zudem unterscheiden sich Berserker, Outlaws und Kleriker auch in Sachen Skills.

Elex-Gilden-Preview: Die Outlaws aus der Wüste

Dicke Rüstung und Jetpack: Wer muss bei den Elex-Outlaws nicht sofort an die Power Armor aus Falllout 4 denken? Quelle: PC Games Die Rüstungen dieser in der Wüste lebenden Gruppierung erinnern an die dicke Power Armour der Stählernen Bruderschaft aus Fallout 4. Dazu kommt ein großer Schuss Mad Max: Wellblechhütten stehen herum, im Saloon tanzen knapp bekleidete Frauen an der Stripper-Stange und sogar eine Thunderdome-kompatible Kampfarena haben wir in der Stadt der Outlaws erspäht.

Im Kampf setzt die Gruppe auf Granaten, Schrotflinte, Armbrust, ein kultiges Kettensägenschwert und schwere Waffen wie Raketen- und Granatwerfer. Die Exposivgeschosse richten verheerende Schäden bei Widersachern an, doch die Abschussvorrichtungen sind so schwer, dass sie für die Dauer der Verwendung Jetpack und Ausweichrolle deaktivieren. Dafür verwenden die Outlaws Injektionen, die wie magische Tränke kurzzeitige Attributs-Boni verleihen oder den Widerstand gegen Schaden und Strahlung erhöhen. Elex nutzt dabei ein Crafting-System, damit ihr diese Arzneimittel herstellen könnt.

Die Frau des Outlaw-Anführers schließt sich dem Elex-Helden als NPC-Begleiterin an. Nasty trägt gerne Strapse (siehe Bild unten) und ist eine zähe Nahkämpferin, die nicht nur ein loses Mundwerk, sondern auch einen unstillbaren Durst nach einer Herausforderung besitzt. Erst als der Protagonist Nasty anbietet, sie beim Kampf gegen die scheinbar übermächtigen Albs (zu denen gleich mehr) mitmachen zu lassen, fühlt sie sich ausreichend gefordert. Outlaw-Begleiterin Nasty trägt auch im Kampf ihr aufreizendes Stripper-Kostüm; selbst ausrüsten dürft ihr die NPC-Gefährten nicht. Quelle: PC Games

Übersicht der Elex-Fraktionen: Die Berserker aus dem Wald

Gleich zu Beginn von Elex stößt euer namenloser Avatar auf die Berserker. Der Held, ein von seinen einstigen Verbündeten verratener und im Hinterland abgestürzter Alb-Kommandeur, verliert seine Ausrüstung und Fähigkeiten und muss sich durch die Wildnis schlagen. Zwischen den von Vegetation überwucherten Ruinen der alten Welt stößt er auf eine Ansammlung von Kriegerin, die wie ein Zugeständnis an die Ursprünge von Piranha Bytes' Erfolgsgeschichte wirken.

Die Berserker wirken rückständig, aber Pfeil und Bogen machen mit den richtigen Skills ebenso viel Schaden wie eine Laserknarre. Quelle: PC Games Mit Schild, Schwert, Axt und Bogen entspricht die Ausrüstung der Berserker am ehesten den Fantasy-Fraktionen von Risen und Gothic. Namen und Design der Nahkämpfer sind an Germanen und nordische Stämme angelehnt, sie wohnen vor allem in Behausungen aus Stein oder Holz und nutzen klassische Zaubersprüche wie Giftwolke sowie Frostpfeil oder beschwören einen Geisterwolf. Sie nutzten die Überreste des zerstörerischen Meteorits, das sagenumwobene und titelgegebende Element Elex, um riesige Baumherzen zu erschaffen. Diese sollen die Welt nach und nach wieder begrünen.

Der allererste freundlich gesinnte NPC, auf den ihr in Elex trefft, ist ein Berserker. Duras eskortiert den Helden zu Beginn auf Wunsch ins Berserker-Dorf und kümmert sich unterwegs um Banditen und allerlei gefährliches Getier. Nachdem ihr in der Siedlung einen Mordfall aufgeklärt habt, begleitet euch Duras auf euren weiteren Reisen an.

Alle Elex-Gilden vorgestellt: Die Kleriker aus den Bergen

Laserknarren, dicke Kampfläufer und künstlich erzeugte schwarze Löcher: Die Hightech-Fraktion von Elex könnte genauso auch auf einem Mass Effect-Planeten existieren. Der von Reinheit besessene Orden der Kleriker verlässt sich auf seine überlegene Technik und mächtige Psi-Fähigkeiten, die Namen seiner Mitglieder sind urdeutsch: Reinhold, Gregor, Ulbricht.

Klares Sci-Fi-Design: Die Kleriker von Elex sind die fortschrittlichste der drei Gilden. Quelle: PC Games Beheimatet sind die Kleriker in einer futuristischen Basis im Gebirge - und nebenbei haben sie auch noch die Kontrolle über die größte Stadt der Spielwelt. Große, mit dicken Kanonen bewaffnete Mechs, sogenannte Kampfkolosse, sind ein Geheimnis ihres Erfolgs - Gedankenkontrolle ein anderes. Denn die höchsten Kader der Kleriker können Gesprächspartner beeinflussen und sie so überreden - diese Fähigkeit können Elex-Spieler auch selbst lernen, wenn sie sich den Klerikern anschließen!

Fraktion Nummer vier: Albtraumhafte Albs

Drei Gruppierungen, aus denen der Spieler eine wählt, um sich für eine Charakterklasse zu entscheiden: Das ist seit jeher ein Bestandteil von Piranha-Bytes-Spielen, egal ob die Gilden nun Feuermagier, Drachenjäger oder Inquisition heißen. In Elex existiert aber erstmals noch eine vierte Fraktion - der ihr euch jedoch nicht anschließen könnt.

In Rückblenden erfahrt ihr mehr über den Hintergrund eures Alter Ego. Der Elex-Held war früher selbst Teil der Alb-Kriegsmaschinerie. Quelle: PC Games Die Albs sind brutale Tyrannen, die einen Krieg um die Vorherrschaft auf Magalan begonnen haben. Ihr ungehemmter Konsum des magischen Elex-Elements hat sie zu ebenso emotionslosen wie überaus mächtigen Kriegern gemacht. Ausgestattet mit der fortschrittlichsten Technologie und den besten Hightech-Rüstungen, greifen die Albs den Helden anfangs bei Sichtkontakt an. Auch die freien Menschen Magalans sind ihre Feinde, ergo kommt es im Verlauf der Story immer wieder zu Reibereien mit Outlaws, Berserkern und Klerikern.

Laut Piranha Bytes könnt ihr im Spielverlauf von Elex jedoch Entscheidungen treffen, die mit den Motiven der Albs übereinstimmen; das soll Auswirkungen auf das Spielende haben. Damit verwoben ist auch der Charakterwert der Kälte: Ein Gradmesser für die Gefühlswelt des Hauptcharakters, der je nach Spieler-Input nach und nach seine Menschlichkeit wiederentdeckt - oder den fatalistischen Idealen der Albs treu bleibt.

Mehr zu Elex lest ihr auf unserer Info-Seite, weitere Meldungen, News und Specials folgen in den nächsten Tagen. Bis dahin schreibt mir in den Kommentaren, mit welcher Gilde ihr plant, durch Elex zu toben!