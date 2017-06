Elex ist keine Konkurrenz für The Witcher 3: Kolumne zum kleinen, deutschen Liebhaber-RPG

Wer den Szenario-Mischmach von Elex das erste Mal sieht, denkt unweigerlich: "Das kann doch gar nicht zusammenpassen!" So ging es mir seit der ersten Präsentation vor zwei Jahren auch immer. Doch als ich endlich selbst in diese so ungewöhnliche Welt eintauchen durfte, merkte ich schon nach kurzer Zeit: "Das funktioniert!"

Die unterschiedlichen Landschaftstypen (Wald, Wüste, Gebirge, Vulkan) gehen organisch ineinander über und die gegensätzlichen Philosophien der drei Gilden existieren nebeneinander, ohne dass beispielsweise die eher klassische Fantasy-Fraktion der Berserker aus dem Science-Fiction-Rahmen fällt. In Sachen Weltdesign macht Piranha Bytes eben so schnell niemand was vor. Außer vielleicht die The Witcher 3-Entwickler von CD Projekt. Aber deren Meisterstück aus dem Jahr 2015 habe ich ja nie gespielt.

Ungleiches Duell

Elex mit The Witcher 3 zu vergleichen, einem absoluten Meilenstein der RPG-Historie, wäre meiner Meinung nach dezent unfair. Allein schon wegen der unterschiedlichen Ausgangssituationen: Bei Piranha Bytes in Essen arbeiten laut den Wikipedia-Einträgen rund zwei Dutzend Beschäftigte, bei CD Projekt sind es über 600!

Leicht hakelige Kämpfe, aber viele Freiheiten und jede Menge Charme: Das ist Elex. Quelle: PC Games

Während die Polen mit der The Witcher-Serie ein Millionenpublikum erreicht haben und auch dank ihrer Online-Vertriebsplattform GOG.com inzwischen große Geldsummen für Investitionen frei haben, arbeiten die Elex-Entwickler immer noch in einem mehrstöckigen Einfamilien-Haus mitten im Ruhrpott. Kein professionelles Studio mit Glaswänden und Meeting-Räumen, keine sündhaft teuren Performance-Capture-Aufnahmen für die Gesichtsanimationen, kein mit Live-Orchester eingespielter Soundtrack. Sondern einfach nur eine Handvoll Rollenspiel-Fans, die seit nunmehr 20 Jahren an Variationen des immer gleichen Spielprinzips schrauben: Gothic, Risen und jetzt eben Elex.

Die Spielwelt von Elex und The Witcher 3 im Vergleich

Leidensgeschichte Piranha Bytes

Mit dem Skandal-Publisher Jowood hatten die Gothic-Entwickler lange Zeit einen unzuverlässigen Partner; das Bug-Desaster von Gothic 3 geht zum großen Teil auf die Kappe der Österreicher, die dank schlechtem Management ständig in Geldnot waren und Entwickler zum verfrühten Release ihrer Spiele zwangen, siehe auch Die Gilde 2. Jowood ging schließlich im Konkurs unter, die Risen-Serie entstand in Zusammenarbeit mit Deep Silver. Im Rückblick ist Piranha Bytes auch mit dieser Partnerschaft wohl nicht ganz glücklich, unpopuläre Entscheidungen Richtung Mainstream und ein folgenschweres Outsourcing der (technisch katastrophalen) Konsolenversionen sorgten wohl auch hinter den Kulissen für Krach.

Für Elex hat sich das Essener Entwicklerstudio nun mit Publisher THQ Nordic zusammengetan, beide Firmen scheinen zufrieden mit dem Arrangement. Doch wie schon Deep Silver fehlen dem allenfalls mittelgroße THQ Nordic offenbar entweder die Mittel oder der Willen, kräftig in Piranha Bytes zu investieren. Trotz treuer Fangemeinde und ordentlichen Verkaufszahlen ihrer Spiele: Die Rollenspiel-Schmiede muss noch immer unter engen Limits arbeiten, was Manpower, Finanzkraft und zeitliche Rahmenbedingen angeht. Das äußerst sich zum Beispiel immer wieder in den veralteten Animationen, bei Elex ein heiß diskutiertes Thema. Vielsagend erzählt mir Game Designerin Jennifer Pankratz beim Studiobesuch: "Wenn wir mehr Zeit dafür hätten, könnten wir das alles viel schöner machen." Der kahlköpfige, wenig charmante Elex-Held ist kein Geralt von Riva. Quelle: PC Games

Elex könnte so viel mehr sein

Aber diese Zeit für Feinschliff fehlt wohl auch bei Elex wieder, obwohl der Release noch vier Monate entfernt ist. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass jemand mal kräftig in dieses Studio investiert, dessen Spiele von Gothic bis Risen 3 mir viele Hunderte Stunden RPG-Spaß beschert haben. Wehmütig träume ich von einer Welt, in der Piranha Bytes zum deutschen CD Projekt mutiert und Elex es mit Schwergewichten wie The Witcher 3 aufnehmen kann - aber das sind und bleiben Fantasien!

Warum ich mich trotzdem auf Elex freue? Weil es - zumindest dem bisherigen Eindruck zufolge - wieder die gleiche Faszination in mir auslöst, die ich beim Anblick von Minental oder Risen-Insel verspürt habe. Beim Blick von einer hohen Bergkuppe im Spiel verspüre ich wieder dieses Kribbeln in den Fingern, macht sich wieder diese so typische Neugier in mir breit: Was wohl dort unten, hinter der nächsten Wegbiegung auf mich wartet? Bei aller (berechtigter Kritik) an Grafik, Kämpfen oder Questdesign vergangener Piranha-Bytes-Spiele: Diesen visuellen Lockruf mit jedem neuen Spiel auszustoßen, das hat das Studio immer noch drauf. Kein Wunder, hat man ihn doch in den vergangenen 20 Jahren nahezu perfektioniert.

The Witcher 3 hat großartig inszenierte Dialoge, starke Charaktere, fantastische Grafik - dagegen kann Elex nicht anstinken. Quelle: PC Games Dass Piranha Bytes dieses Ergebnis mit solch bescheidenen Mitteln erzielt, ist zweifellos bewundernswert. Als Ausrede will ich Größe und Umstände des Teams aber nicht verstanden wissen: Auch bei Elex muss es erlaubt sein, etwa im Test handwerkliche Defizite anzusprechen und zu kritisieren - unabhängig davon, ob das Spiel nun von 30, 600 oder einem einzigen Entwickler programmiert wurde. Aber Elex macht es mir zumindest einfach, diese Mängel beim Spielen zu vergessen, denn seine Atmosphäre, seine ganze Aufmachung zeugt vom Herzblut, das Piranha Bytes in dieses Spiel wie auch die Quasi-Vorgänger gesteckt hat.

Wie schrieb ich doch damals in meinem Meinungskasten zum Risen 2-Test: "Profil, Seele, Herzblut: Wie auch immer Sie diese besondere Qualität nennen möchten, die manch einer modernen Multi-Millionen-Euro-Produktion abgeht, Risen 2 besitzt sie in rauen Mengen." Und Elex hoffentlich auch.