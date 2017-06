Bei Elex sind Kämpfe ein wichtiger Bestandteil des Gameplays und wie schon in den Quasi-Vorgängern Gothic und Risen braucht es etwas Eingewöhnungszeit, um sich mit den in Echtzeit ausgetragenen Gefechten zu arrangieren. Die gute Nachricht zuerst: Im Vergleich zu den Risen-Spielen wirken die Kämpfe von Elex ausgereifter, die Steuerung klappt sowohl mit Maus und Tastatur als auch dem Gamepad sehr gut. Davon konnten wir uns einen Tag lang bei Entwickler Piranha Bytes überzeugen, für die Titelstory des PC Games-Magazins 06/17 durften wir Elex fünf Stunden lang spielen - und hauten dabei auch jede Menge Monster zu Brei.

Die Gegner sind in Elex brandgefährlich, besitzen sie doch von Anfang an feste Stufen und passen sich nicht etwa dem Helden-Level an. Quelle: PC Games Eine neue Ausdauer-Mechanik verleiht Elex einen Hauch von Dark Souls: Schläge mit Nahkampfwaffen (gibt's in leichter und schwerer Ausführung) sowie Ausweichrollen kosten Kraft, die sich erst wieder regenerieren muss. Dadurch müsst ihr taktischer als bislang vorgehen. Die Kämpfe kommen somit nicht mehr ganz so hektisch daher wie früher, die Entscheidung über Sieg oder Niederlage gerät nicht mehr zur Glückssache. Zur Erinnerung: In Gothic 3 konnte der Spieler mit einer Aneinanderkettung von schnellen Angriffen selbst die dicksten Brocken leicht besiegen, bei Risen 2 ließen sich Schläge von Tieren und Monstern nicht blocken. In Elex blockt der Schild alle Angriffe - solange ihr genug Ausdauer besitzt.





Die schlechte Nachricht: Zu den eindeutigen Schwachpunkten von Elex gehören die Animationen der Figuren, gerade im Kampf. Den vielen neuen Schusswaffen wie Schrotflinte oder Lasergewehr fehlt es zudem an Durchschlagskraft, Treffer-Feedback und Rückstoß halten dem Vergleich mit reinrassigen Third-Person-Shootern nicht stand, weshalb ihr Einsatz wenig befriedigend ist. Ausnahmen sind schwere Waffen wie Granat- oder Raketenwerfer, die verheerende Auswirkungen auf die Lebensbalken der anvisierten Feinde haben und sogar ganze Gegnergruppen in kurzer Zeit ausschalten. Allerdings ist bei ihrem Gebrauch die Ausweichrolle deaktiviert. Nettes Detail: Alle Knarren besitzen drei unterschiedliche Munitionstypen, auch Zaubersprüche können auf drei unterschiedliche Arten (Flächenschaden, Projektil, etc.) entfesselt werden.

Dank Jetpack könnt ihr in Elex in der Luft stehen oder Sturzangriffe ausführen. Quelle: PC Games Im Angesicht einer Übermacht erweist sich in Elex auch das Jetpack als äußerst nützlich: Damit bleibt ihr nämlich auf Wunsch kurz in der Luft stehen und lasst Tod und Verderben auf die Widersacher herabregnen. Aber Vorsicht: Manche menschliche Gegner, besonders Mitglieder der mächtigen Alb-Fraktion, verfügen ebenfalls über Jetpacks und viele Monster lassen sich nicht einfach wehrlos aus der Luft abschlachten, sondern nutzen Fernkampfangriffe, spucken etwa Gift.

Auch wer sich für Schwert und Schild als Waffe der Wahl entschieden hat, profitiert vom Jetpack. Einmal in luftiger Höhe, löst ein Klick auf die linke Maustaste einen Sturzangriff aus. Der sieht nicht nur cool aus, sondern verursacht auch Extraschaden. Elex bietet zudem ein simples Kombo-Kampfsystem: Wer mehrere Schläge ohne Unterbrechung aneinanderreiht, der füllt eine Kombo-Leiste am unteren Bildschirmrand. Habt ihr genügend Energie gesammelt, setzt ihr per Tastendruck zu einem mächtigen Spezialschlag an.

All das trägt dazu bei, dass sich Gefechte in Elex abwechslungsreicher und interessanter spielen als in den geistigen Vorgängern, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sollen Einsteiger wie Profis optimal fordern. So komplex und grazil wie in The Surge von Deck 13 geht's in Elex aber nicht zu, obwohl euch auch hier im Kampf à la Dark Souls eine Zielaufschaltung zur Verfügung steht. Um mit From Softwares Schwertballett mitzuhalten, wirken die Elex-Gefechte unserer Erfahrung nach dann doch noch eine Spur zu chaotisch. Aber vielleicht ändert sich bis zum Elex-Releaseam 17. Oktober 2017 ja noch was dran?