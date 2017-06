Nach der Absabge an eine Elex-Demo zum freien Dowload müssen sich interessierte Rollenspieler anderswo als am eigenen PC/der eigenen Konsole von den Qualitäten des neuen Piranha-Bytes-Titels überzeugen. Zum Beispiel in Köln: Elex wird auf der Gamescom vom 22. bis 26. August 2017 vertreten sein, das bestätigte jetzt Firmen-Chef Michael Rüve auf Nachfrage eines Users. Ob das Open-World-RPG dort auch spielbar sein wird, ließ Rüve offen. Es scheint aber sehr wahrscheinlich, ist die Gamescom doch der letzte große Messe-Auftritt vor dem Release am 17. Oktober 2017.

Auftauchen wird Elex wohl am Stand von Publisher THQ Nordic. Das Rollenspiel ist bereits nächste Woche in Los Angeles auf der E3 vertreten; anders als bei der deutschen Gamescom im August durften hier aber nur maximal 15.000 Otto-Normalspieler Tickets erwerben. Die Gamescom-Veranstalter zählten zuletzt stets mehrere Hundertausende Besucher, 2017 sind bereits alle Karten für den Gamescom-Samstag ausverkauft.

Elex wird für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht, der Releasetermin sorgte zuletzt für Verwirrung. Die Redaktion von PC Games hat für euch schon mal alle wichtigen Informationen zum Elex-Kampfsystem zusammengetragen.

