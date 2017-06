Piranha Bytes neues Science-Fiction-Rollenspiel Elex wird im Retail-Handel auf vier DVDs erscheinen. Diese Angabe zur Zahl der Discs am PC entstammt einem Bild der Collector's Edition von Elex, deren Inhalte im Rahmen der E3 2017 genauer vorgestellt wurden.

Elex erscheint in einer Collector's Edition. Das sind die Inhalte. Quelle: THQ Nordic Elex: Packshot zur Collector's Edition zum Preis von 110 Euro Quelle: THQ Nordic Demnach enthält die Elex in der Collector's Edition die Statue eines Alb-Magiers, die mit einer Größe von 25 Zentimeter den knapp 110 Euro teuren Preis rechtfertigen soll. Dazu gibt's ein fünf Zentimeter großes Elex-Amulett zum Umhängen, den Soundtrack auf CD, ein Artbook mit Konzeptzeichnungen und eine Weltkarte, gedruckt auf Stoff. Ach ja, das Spiel ist natürlich auch dabei, die Spieldaten von Elex werden am PC vier DVDs füllen; der Release auf PS4 und Xbox One kommt wohl mit einer Blu-ray aus.

Die neuen Informationen und das Collector's-Edition-Foto werden von einer Reihe neuer Elex-Screenshots begleitet, die THQ Nordic auf der E3 an Pressevertreter verteilte. Zu sehen gibt es die Bilder mit Ingame-Grafik in unserer Galerie: