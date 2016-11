Das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes arbeitet derzeit am neuen Rollenspiel Elex, das im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Das Team von Piranha Bytes ist für die Entwicklung der Gothic-Reihe bekannt. Der bislang für 2017 datierte Release von Elex wurde nun im Rahmen eines Anspiel-Events etwas weiter eingegrenzt. Demnach soll das neue Action-Rollenspiel definitiv im Frühsommer 2017 veröffentlicht werden. Dies bestätigten die Entwickler im Gespräch mit der GameStar-Redaktion. Genauere Details soll es im Februar des kommenden Jahres geben.

Die Handlung von Elex wird in einer post-apokalyptischen Sci-Fi-Welt spielen, in der ein Kampf um den außerirdischen Rohstoff Elex ausgebrochen ist. Im Kampf haben die Spieler die Wahl zwischen klassischen Waffen wie Schwerter, Bögen und Armbrüste, können jedoch auch moderne Dinge wie Flammenwerfer und Plasmagewehre einsetzen. Je nach Spielstil soll das Action-Rollenspiel eine Spielzeit von 50 bis 80 Stunden bieten und die Spielwelt soll rund eineinhalb mal so groß sein, wie sie es zuletzt bei Gothic 3 war. Weitere ausführliche Details zu Elex sowie weitere Meldungen und Videos findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameStar