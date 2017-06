Fake News um den Elex-Releasetermin? Nein, einfach nur ganz schlechtes Timing für alle Beteiligten. In den frühen Morgenstunden verkündeten wir gestern, dass Elex bereits im August 2017 erscheinen werde, von einer Veröffentlichung vor der Gamescom war die Rede. Das hat sich mittlerweile als Quatsch herausgestellt: Der Elex-Release ist am 17. Oktober 2017. Wie es zu dieser Falschmeldung kommen konnte? Wir klären auf!

PC Games durfte einen ganzen Tag lang Elex spielen - am PC. Von den Konsolenfassungen war keine Spur zu sehen. Quelle: PC Games Mitte Mai schauten wir bei Piranha Bytes in Essen vorbei. Auf uns wartete ein PC mit vorinstallierter Elex-Betaversion. Fünf Stunden lang durften wir Elex mit Maus und Tastatur sowie Gamepad spielen. Vorgaben wurden uns dabei nicht gemacht, das inhaltlich fertige Spiel stand uns komplett offen. Sowohl die Presse-Abteilung von THQ Nordic als auch Game Designerin Jennifer Pankratz versicherten uns: "Elex erscheint im August." Und zwar parallel für PC, PS4 und Xbox One. Angeblich plane man jeden Augenblick damit, das sogenannte Gold-Master der Konsolenversionen zur Abnahme an Sony und Microsoft zu schicken. Auch die USK gab grünes Licht, Elex erhält eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Für die Berichterstattung von unseren Elex-Eindrücken verhängte THQ Nordic ein Online-Embargo, eine Sperrfrist. Vor dem 1. Juni 2017 durften keine auf diesem Termin erlangten Informationen veröffentlicht werden - nur unser Print-Heft, die PC Games 06/17 war davon ausgenommen. Inhalt: eine große Elex-Titelstory. Für den Online-Auftritt bereitete die PC Games-Redaktion eine entsprechende Meldung zum Release vor, sie ging gestern früh um 00:01 Uhr online.

Stunden vergehen, die Meldung über den Releasemonat August macht die Runde im Netz. Doch dann meldet sich plötzlich THQ Nordic per E-Mail bei uns: Stopp, Elex erscheint viel später und zwar erst im Oktober, ein neuer Trailer verrät den genauen Termin:

Das Statement von THQ Nordic: Die zusätzliche Entwicklungszeit wolle man für weitere Optimierungen - besonders auf den Konsolen - nutzen. Ganz klar: Piranha Bytes will nach vielen von externen Studios vermurksten Konsolenumsetzungen der Risen-Serie (nur das nachträglich in einer Enhanced Edition veröffentlichte Risen 3 für die PS4 stammt direkt aus Essen) alles richtig machen beim Elex-Release auf Playstation 4 und Xbox One. Dass nun aber so plötzlich die Notbremse gezogen werden musste und der eigentlich sichere August-Termin (im Interview nannte uns Jennifer Pankratz sogar schon im Vertrauen den 15. August 2017 als geplantes Elex-Veröffentlichungsdatum) platzte - das hat selbst THQ Nordic unvorbereitet getroffen.

Aus einer Mail, die der Redaktion vorliegt, lässt sich die Überraschung der Verantwortlichen herauslesen. Offensichtlich war der technische Zustand des Spiels auf den Konsolen noch nicht wie gewünscht - auf dem PC lief Elex bei unserem Studiobesuch dagegen schon prima, trotz einiger (erwartbarer) Bugs. Erst am Dienstag entschied man sich schließlich im Gespräch mit Entwickler Piranha Bytes für den Verkaufsstart im Oktober. Ein verzögerter Release der PS4- und Xbox-One-Version ergebe in den Augen von Publisher THQ Nordic nämlich keinen Sinn.

Die Redaktion von PC Games hat den ursprünglichen Artikel zum Elex-Releasetermin so schnell wie möglich überarbeitet. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle in aller Form für den Fehler und etwaige Verwirrung, die bei den Lesern entstanden ist. Hier nochmal zur Sicherheit die Faktenlage: Elex erscheint am 17. Oktober 2017. Warum wir uns trotz der Release-Verschiebung mächtig auf diesen Termin freuen, lest ihr in unserer Elex-Vorschau mit 10 interessanten Fakten zum Rollenspiel. Oder schaut euch doch einfach unser Gameplay-Video voller exklusiver Spielszenen der PC-Fassung an: