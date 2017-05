Elex erscheint im August 2017. PC Games konnte den Release-Monat jetzt im Gespräch mit Entwickler Piranha Bytes und Publisher THQ Nordic in Erfahrung bringen. Demnach scheint eine Veröffentlichung vor der Gamescom in Köln wahrscheinlich. Die deutsche Videospielmesse findet vom 22. bis 26. August statt. Der Elex-Release erfolgt parallel für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Elex befindet sich seit 2014 in Entwicklung, es ist die erste neue Game-IP für das deutsche Studio Piranha Bytes seit 2009. Anders als die zuletzt 15 Jahre alt gewordene Gothic-Serie und deren indirekte Nachfolge-Rollenspiele Risen 1-3 nutzt Elex ein Science-Fiction-Setting.

Der namenlose Held von Elex schließt sich im Spielverlauf einer von drei Gilden an und kämpft im Rahmen der Singleplayer-Story gegen die emotionslosen Albs sowie allerlei Monster und mutierte Tiere, die nach einem Meteoriteneinschlag auf der Welt Magalan die frei begehbare Open-World durchstreifen.

Neue Fakten zu Elex und viele News von einem kürzlichen Studiobesuch bei Piranha Bytes findet ihr heute und in den kommenden Tagen auf dieser Webseite. Eine Übersicht liefern wir auf der Elex-Infoseite.