Elex: Prolog-Video erzählt die Vorgeschichte zum Piranha-RPG

Von Publisher THQ Nordic gibt's heute einen neuen Prolog-Trailer zu Elex, dem nächsten Werk der Gothic- und Risen-Macher Piranha Bytes. Das etwa zweieinhalb Minuten lange Video erzählt die Vorgeschichte des Action-Rollenspiels: Vor 160 Jahren wurde die Spielwelt, der (fiktive) Planet Magalan, durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Die wenigen Überlebenden hausen in Ruinen und streiten sich um eine mysteriöse Substanz; das titelgebende Elex.

Neuigkeiten zum Release-Termin gibt es ebenfalls. Elex soll demnach im 3. Quartal dieses Jahres erscheinen, also zwischen 1. Juli und 30. September 2017. Geplant sind Fassungen für PC, PS4 und Xbox One. Prianha setzt erneut auf diese hauseigene Genome Engine. Allgemeine grafische Qualität und insbesondere Animationen können zumindest Stand jetzt nicht unbedingt in der "AAA"-Liga mitspielen. Viele weitere News und Infos zum Science-Fantasy-Rollenspiel findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Elex.