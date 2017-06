Elex-Entwickler Piranha Bytes lässt sich von Telltale Games inspirieren, den Machern der The Walking Dead-Adventures. Laut Jennifer Pankratz, ihres Zeichens verantwortlich für Story- und Gamedesign von Elex, gab es in der Vergangenheit immer wieder Spieler, welche die vermeintliche Linearität der Risen-­Spiele kritisierten. Dabei konnten Spieler durchaus Einfluss auf das Verhalten von NPCs, die Quests von Begleitern und den Verlauf der Geschichte nehmen - das fiel, so sagt Piranha Bytes, nur niemandem auf. Daher setzt das Essener Studio nunmehr auf eindeutige Benachrichtungen.

Beim Gespräch mit NPCs poppen in Elex Textnachrichten auf, wenn eurem Gegenüber gefällt, was ihr sagt - oder wenn ihr sie verärgert habt. Quelle: PC Games Bei für die Story relevanten Entscheidungsmomenten gibt's in Elex jetzt klare Hinweise darauf, dass es sich um einen prägenden Moment handelt. Außerdem wird in Dialogen angezeigt, wie eine bestimmte Antwort die Meinung verändert, die euer Gesprächspartner von eurem Avatar hat. Das gilt hauptsächlich für die NPC-Begleiter, die sich euch in Elex anschließen und mitkämpfen. Wenn euch eure Party-Mitglieder vertrauen, weihen sie euch in ihre persönlichen Nebenquests ein.

Elex: Entscheidungen und Konsequenzen wie in einem Telltale-Adventure Quelle: PC Games Wie eine bestimmte Aussage beim Gegenüber ankommt, das müsst ihr anhand des Tons der Antwort und des Wissens über das Wesen eures Gesprächspartners selbst erahnen. Wer freundlich und gütig agiert, senkt seinen Kälte-Wert. Diese Skala der Emotionen bestimmt unter anderem, in welche Richtungen sich die Geschichte entwickelt. Logisch: Abhängig vom Kälte-Wert des Helden stehen euch bestimmte Entscheidungen und Pfade offen - oder werden euch verwehrt. Das soll sich sogar auf das Ende der Geschichte auswirken.

Elex inzwischen einen genauen Releasetermin, erscheinen soll das Rollenspiel am 17. Oktober 2017. Auf der Suche nach mehr News und Infos? Dann schaut auf unserer Elex-Übersichtsseite vorbei oder lest die 10 wichtigsten Fakten zum Elex-Preview von PC Games.